Millionen-Deal! Bayern verpflichtet einen WM-Star

Der FC Bayern München hat den Transfer von Ismael Saibari offiziell gemacht. Der Marokkaner, der aktuell bei der WM für Furore sorgt, kommt vom PSV Eindhoven und unterschreibt einen Vertrag bis 2031. Die Ablöse soll bei etwa 50 Millionen Euro liegen. Die Verantwortlichen versprechen sich viel vom Offensivspieler.
„Er ist vielseitig, intensiv, mutig in seinem Spiel, besitzt genau den Hunger, den wir beim FC Bayern sehen wollen und wird mit seiner Torgefahr und Mentalität der Mannschaft guttun. Für solche Spieler kommen die Fans ins Stadion“, schwärmt Sportdirektor Christoph Freund vom Neuzugang.
Die fixe Ablöse für den 25-Jährigen beträgt 50 Millionen Euro und könnte mit Boni noch auf 52 Millionen ansteigen, berichtet „Bild“. Ein stolzer Preis, doch bei der WM zeigt Saibari derzeit, warum die Bayern bereit sind, ihn zu zahlen. In allen drei Gruppenspielen trug er sich in die Torschützenliste ein.
Sorgt bei WM für Furore
Im Sechzehntelfinale hatte er mit seinem verwandelten Elfmeter wesentlichen Anteil am Sieg über die Niederlande – und dem damit verbundenen Aufstieg ins Achtelfinale.
Umso mehr bemühten sich die Bayern, den Deal so schnell wie möglich unter Dach und Fach zu bringen, um mögliche Konkurrenten auszustechen. Saibari freut sich über die neue Herausforderung: „Der Stil des FC Bayern passt zu mir, ich kann hier mein Spiel spielen und werde jeden Tag hart arbeiten, um der Mannschaft zu helfen.“ Ein wichtiger Faktor für seine Entscheidung sei zudem Trainer Vincent Kompany gewesen. Mal sehen, ob Saibari bald auch in der Bundesliga für Furore sorgen kann.
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