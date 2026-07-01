Millionen-Deal! Bayern verpflichtet einen WM-Star

Umso mehr bemühten sich die Bayern, den Deal so schnell wie möglich unter Dach und Fach zu bringen, um mögliche Konkurrenten auszustechen. Saibari freut sich über die neue Herausforderung: „Der Stil des FC Bayern passt zu mir, ich kann hier mein Spiel spielen und werde jeden Tag hart arbeiten, um der Mannschaft zu helfen.“ Ein wichtiger Faktor für seine Entscheidung sei zudem Trainer Vincent Kompany gewesen. Mal sehen, ob Saibari bald auch in der Bundesliga für Furore sorgen kann.