Mit bunten Comics gegen grauen Alltag ankämpfen

Großvater Gerhard Habarta war berühmter Fantast

Die Liebe zur Kunst wurde ihm in die Wiege gelegt. Sein Großvater, der renommierte Kunsthistoriker und Ausstellungsmacher Gerhard Habarta, ermutigte ihn früh, seine Werke öffentlich zu zeigen. Habarta war einer der wichtigsten Förderer der fantastischen Kunst Österreichs. Als Kunsthistoriker, Galerist und Kurator arbeitete er mit Größen wie Ernst Fuchs und Salvador Dalí zusammen und gründete gemeinsam mit Fuchs das Fantastenmuseum in Wien.