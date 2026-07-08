Verletzungsrisiko? Weniger Schuh könnte helfen

Gerade in alpinem Gelände mit wechselndem Untergrund zeigen sich die Unterschiede zwischen klassischem Outdoor-Schuhwerk und Barfußschuhen. Durch die dünnere Sohle wird der Untergrund direkter wahrgenommen, was die Koordination verbessern und zu einer natürlicheren Anpassung an Unebenheiten beitragen kann. Das kann helfen, den Fuß sicherer aufzusetzen, das Gleichgewicht besser zu halten und auf Veränderungen des Untergrunds gezielter zu reagieren. (Bild: vivobarefoot)