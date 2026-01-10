Kokain-Alarm in Genua! Fracht auch für uns gedacht

2109 Blöcke „Schnee“ in Jutesäcken versteckt

Jetzt eben der Riesenfund bei einer der größten Anti-Drogen-Operationen Italiens der letzten Jahre im Hafen von Genua. In einem Container aus Südamerika wurde von Finanzbeamten die unglaubliche Menge von knapp 2,4 Tonnen Kokain sichergestellt. Bestimmt für den europäischen Markt, also auch auf dem Weg nach Österreich.