Feuerwehren kämpfen gegen Waldbrand im Sölktal

Wieder Waldbrand-Alarm in der Steiermark: In den Schladminger Tauern ist Sonntagvormittag in Kleinsölk (nunmehrige Gemeinde Sölk) Feuer ausgebrochen. Hubschrauber unterstützen die Feuerwehren im schwer zugängigen Gelände.
Das Feuer hat sich am Sonntag in Kleinsölk in Richtung Schwarzensee ausgebreitet. Mehrere Feuerwehren kämpfen seitdem gegen die Flammen – darunter etwa auch die Drohneneinheit der Feuerwehr Zauchen, sie liefert wertvolle Informationen zur Lagebeurteilung. Die Bekämpfung des Feuers erfolgt aufgrund des schwer zugängigen Geländes hauptsächlich aus der Luft.
Noch konnte der Brand nicht gelöscht werden. „Aktuell sind schon wieder Kräfte von uns ins Brandgebiet unterwegs“, sagt Christoph Schlüßlmayr vom Bereichsfeuerwerhrverband Liezen.
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