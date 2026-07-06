Feuerwehren kämpfen gegen Waldbrand im Sölktal

Das Feuer hat sich am Sonntag in Kleinsölk in Richtung Schwarzensee ausgebreitet. Mehrere Feuerwehren kämpfen seitdem gegen die Flammen – darunter etwa auch die Drohneneinheit der Feuerwehr Zauchen, sie liefert wertvolle Informationen zur Lagebeurteilung. Die Bekämpfung des Feuers erfolgt aufgrund des schwer zugängigen Geländes hauptsächlich aus der Luft.