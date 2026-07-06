Viel Durchschnitt und fast ein Fleck für Regierung

Willibald Ehrenhöfer: Der Quereinsteiger als „Vorzugsschüler“. Verantwortet mit der Wirtschaft und vor allem den Finanzen in Zeiten wie diesen die vielleicht heikelsten Themenbereiche, aber tut dies durchaus souverän. Und er schreckt auch nicht vor Konfrontationen zurück – etwa als er unabgesprochen drei Experten zur Budgetrettung an Bord holte. Könnte mitunter aber auch als Pfarrer durchgehen, so oft und vehement er vom Sparkurs predigt. Die Frage ist nur, ob er erhört wird. Notenschnitt: 2,3