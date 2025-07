„Das ist die wichtigste Veranstaltung für uns“

Wie hat sich diese Zusammenarbeit über die Jahre entwickelt?

Ich bin 2018 in den Genuss gekommen, mich einzugliedern, als es bereits sehr etabliert war. Im Vergleich zu 2025 ist das aber eine ganz andere Dimension. Wir sehen uns nicht in einer Kundenbeziehung, sondern in einer Partnerschaft. Wir stehen uneingeschränkt dahinter. Ich habe 2018 gesagt: Wenn wir das machen, machen wir das zu 100 Prozent. Auch was Investments in die Infrastruktur anbelangt. Das passiert immer auf Augenhöhe. Man kann sich so einen Veranstalter wie hier beim Electric Love Festival nur wünschen. Da wird auf einem sehr hohen Niveau gearbeitet.