Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erste Künstler bekannt

Electric-Love-Chef: „Der größte Act aller Zeiten“

Salzburg
30.10.2025 15:05
Das Electric Love Festivals geht 2026 von 9. bis 11. Juli über die Bühne.
Das Electric Love Festivals geht 2026 von 9. bis 11. Juli über die Bühne.(Bild: Tröster Andreas)

Nach geheimnisvollen Videos auf den sozialen Plattformen präsentierte das Electric Love den ersten Headliner für die kommende Ausgabe im Jahr 2026. Für Festival-Boss Manuel Reifenauer geht ein ganz großer Traum in Erfüllung.

0 Kommentare

Diese Marketingstrategie ging voll auf! Seit der vergangenen Woche sorgte das Electric Love Festival für viel Gesprächsstoff. Zunächst richtete man auf der offiziellen Website einen Countdown ein und stellte auf den sozialen Plattformen alles auf Schwarz. Danach erschienen zwei Teaser-Videos – die Gerüchteküche brodelte. „Einige Menschen haben sogar geglaubt, dass wir bekannt geben, dass es unser Festival nicht mehr gibt“, schmunzelt Veranstaltungsboss Manuel Reifenauer.

Gestern wurde das Rätsel dann aufgelöst. Nicht das Ende des Festivals, sondern der erste Künstler für das kommende Electric Love (9. bis 11. Juli 2026) wurde angekündigt. Das weltbekannte DJ-Trio Swedish House Mafia wird am Salzburgring für beste Stimmung unter den Tausenden Fans sorgen. „Das ist für uns der größte Act aller Zeiten. Damit erreichen wir eine neue Dimension“, erfüllt sich für Reifenauer ein Traum.

Die Swedish House Mafia kommt auf den Salzburgring.
Die Swedish House Mafia kommt auf den Salzburgring.(Bild: Instagram)

Durchbruch gelang dem Trio im Jahr 2012
Die drei Schweden sind absolute Superstars der Szene, spielen aber nur wenige Shows pro Jahr. „Mit Geld kann man die nicht mehr locken. Aber wir versuchen bereits seit längerer Zeit, sie für unser Festival zu begeistern. Jetzt hat es endlich geklappt“, erzählt Reifenauer.

Bekannt wurde die Swedish House Mafia – bestehen aus den DJs Axwell, Sebastian Ingrosso und Steve Angello – Ende der 00er Jahre. 2012 gelang der ganz große Durchbruch mit ihrem Welthit „Don’t you worry child“, der sich über fünf Millionen Mal verkauft hat. Kurze Zeit später trennte sich das Trio jedoch.

Lesen Sie auch:
Mateschitz-Witwe Marion Feichtner feierte mit Red-Bull-Manager Peter Grubinger.
Electric Love
Diesen VIP-Service schätzen Promis beim Festival
05.07.2025
Beim Electric Love
So schräg kleiden sich Festival-Gäste dieses Jahr
05.07.2025

2018 gab’s eine spektakuläre Reunion am Ultra-Festival in Miami und ein paar Jahre darauf kam ein Album heraus, bei dem sie unter anderem mit „The Weeknd“ zusammenarbeiteten. „Sie haben so viele Hits“, staunt Reifenauer, der den Fans des Electric Love’s verspricht: „In den nächsten Wochen wird es noch mehr Überraschungen geben.“

Porträt von Philip Kirchtag
Philip Kirchtag
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
In Australien ist eine 80-jährige Kreuzfahrtpassagierin bei einem Landausflug auf der ...
Frau gestorben
Kreuzfahrtschiff vergisst Passagierin an Land
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
180.865 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
134.965 mal gelesen
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
132.966 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf