Electric-Love-Chef: „Der größte Act aller Zeiten“

Nach geheimnisvollen Videos auf den sozialen Plattformen präsentierte das Electric Love den ersten Headliner für die kommende Ausgabe im Jahr 2026. Für Festival-Boss Manuel Reifenauer geht ein ganz großer Traum in Erfüllung.
Diese Marketingstrategie ging voll auf! Seit der vergangenen Woche sorgte das Electric Love Festival für viel Gesprächsstoff. Zunächst richtete man auf der offiziellen Website einen Countdown ein und stellte auf den sozialen Plattformen alles auf Schwarz. Danach erschienen zwei Teaser-Videos – die Gerüchteküche brodelte. „Einige Menschen haben sogar geglaubt, dass wir bekannt geben, dass es unser Festival nicht mehr gibt“, schmunzelt Veranstaltungsboss Manuel Reifenauer.
Gestern wurde das Rätsel dann aufgelöst. Nicht das Ende des Festivals, sondern der erste Künstler für das kommende Electric Love (9. bis 11. Juli 2026) wurde angekündigt. Das weltbekannte DJ-Trio Swedish House Mafia wird am Salzburgring für beste Stimmung unter den Tausenden Fans sorgen. „Das ist für uns der größte Act aller Zeiten. Damit erreichen wir eine neue Dimension“, erfüllt sich für Reifenauer ein Traum.
Durchbruch gelang dem Trio im Jahr 2012
Die drei Schweden sind absolute Superstars der Szene, spielen aber nur wenige Shows pro Jahr. „Mit Geld kann man die nicht mehr locken. Aber wir versuchen bereits seit längerer Zeit, sie für unser Festival zu begeistern. Jetzt hat es endlich geklappt“, erzählt Reifenauer.
Bekannt wurde die Swedish House Mafia – bestehen aus den DJs Axwell, Sebastian Ingrosso und Steve Angello – Ende der 00er Jahre. 2012 gelang der ganz große Durchbruch mit ihrem Welthit „Don’t you worry child“, der sich über fünf Millionen Mal verkauft hat. Kurze Zeit später trennte sich das Trio jedoch.
2018 gab’s eine spektakuläre Reunion am Ultra-Festival in Miami und ein paar Jahre darauf kam ein Album heraus, bei dem sie unter anderem mit „The Weeknd“ zusammenarbeiteten. „Sie haben so viele Hits“, staunt Reifenauer, der den Fans des Electric Love’s verspricht: „In den nächsten Wochen wird es noch mehr Überraschungen geben.“
