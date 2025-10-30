Electric-Love-Chef: „Der größte Act aller Zeiten“

Diese Marketingstrategie ging voll auf! Seit der vergangenen Woche sorgte das Electric Love Festival für viel Gesprächsstoff. Zunächst richtete man auf der offiziellen Website einen Countdown ein und stellte auf den sozialen Plattformen alles auf Schwarz. Danach erschienen zwei Teaser-Videos – die Gerüchteküche brodelte. „Einige Menschen haben sogar geglaubt, dass wir bekannt geben, dass es unser Festival nicht mehr gibt“, schmunzelt Veranstaltungsboss Manuel Reifenauer.