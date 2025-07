So schräg kleiden sich Festival-Gäste dieses Jahr

Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Nirgendwo zeigt sich das so deutlich wie am Electric Love Festival (ELF). Noch einen obendrauf gesetzt, hat bei der heurigen ELF-Ausgabe das wechselhafte Wetter. Denn je nach Wetterlage mussten die Festivalbesucher auch ihre Looks anpassen. Gummistiefel zu Glitzer-Tops waren zum Beispiel keine Seltenheit.