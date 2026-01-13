Neue Notfall-App für Alleinlebende in China

Geist als App-Symbol

Die neue App wird vom Entwickler Moonscape Technologies als „Sicherheitstool“ für Alleinlebende vermarket, um sich im Alltag sicherer zu fühlen. Der chinesische Name „sileme“ bedeutet übersetzt „Bist du tot?“ oder auch einfach nur „Tot?“, das App-Symbol ist ein Geist. Nutzerinnen und Nutzer müssen bei der Anmeldung ihren Namen und die E-Mail-Adresse eines Notfallkontakts angeben. Wenn sie sich 48 Stunden nicht einloggen, sendet die App automatisch eine E-Mail an diesen Notfallkontakt.