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12. August in Weiz

Dixie- und Swingfestival: Gewinnen Sie Jazz-Dinner

Steiermark
07.07.2026 04:59
The Very Old Stoariegler Dixieland Band feiert am Festival ihren 50er
The Very Old Stoariegler Dixieland Band feiert am Festival ihren 50er(Bild: Obsession Jazz/Bobrov)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Von 7. bis 16. August steigt im steirischen Weiz die 10. Ausgabe des beliebten Dixie & Swingfestivals. Und mit der „Krone“ sind sie vorne mit dabei und können 3x2 Tickets für ein exklusives Jazz-Dinner gewinnen.

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Das Dixie & Swingfestival startet heuer nach der (wegen Sparmaßnahmen) sehr eingeschränkten Variante im Vorjahr im August wieder voll durch. Und das ist gut so, gibt es doch für Johannes Hödl, den Erfinder und Organisator der Veranstaltung, gleich dreifachen Grund zum Feiern. Er selbst wird heuer im August – auch wenn man es ihm nicht ansieht – 70 Jahre alt. Die von ihm gegründete Very Old Stoariegler Dixielandband ist auch schon 50, wobei das „Very“ 1976 noch nicht Teil des Namens war. Dieses beeindruckende Jubiläum wird am 14. März in der Stadthalle Fürstenfeld und anschließend mit einer großen Jubiläumstour zelebriert.

Schließlich ist auch das Dixie & Swingfestival mittlerweile 10 Jahre alt und feiert von 7. bis 16. August in Weiz etwa mit den Lokalmatadoren Franz Posch und Eddie Luis. Der japanische Banjo-Virtuose Ken Aoki kommt mit dem Prohibition Orchestra, mit der Nanna Carling Swing Band spielt eine der besten Dixielandbands Europas auf. Und beim „New Orleans Straßenmusikfest“ geben heuer vor allem die Frauen den Ton an – etwa die Carling Sisters aus Schweden.

Banjo-Virtuose Ken Aoki
Banjo-Virtuose Ken Aoki(Bild: DSF)

Und mit der „Krone“ haben Sie eine einmalige Gewinnchance: Wir verlosen 3x2 Tickets für das Jazz-Dinner mit dem Dóra Wohner Quintett am 12. August um 19 Uhr im Restaurant-Hotel „Der Thaller“ in Anger bei Weiz im Wert von je 71,10 Euro. Machen Sie mit und nutzen Sie ihre Chance!

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Steirer“-Letters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden wollen, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

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