Kollision mit Pkw: Motorradlenker (65) gestorben

Tödliche Kollision am Samstag auf der B72 in Birkfeld (Steiermark): Ein Ehepaar, das auf dem Motorrad Richtung Anger unterwegs war, wurde von einer Pkw-Lenkerin beim Abbiegen übersehen und frontal erfasst. Für den Lenker, einen 65-Jährigen, kam jede Hilfe zu spät, seine Frau und die Autofahrerin wurden verletzt.
Das Drama ereignete sich kurz nach 14 Uhr. Die 48-jährige Pkw-Lenkerin, die ihre achtjährige Tochter mit an Bord hatte, wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah sie offenbar das entgegenkommende Paar auf dem Motorrad.
Auf Autodach geschleudert
Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Lenker auf das Dach des Pkw geschleudert. Er erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen und starb trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen noch an der Unfallstelle. Seine 62-jährige Ehefrau am Sozius wurde unbestimmten Grades verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen.
Pkw-Lenkerin schwer geschockt, Mädchen unverletzt
Mit leichten Verletzungen, aber einem schweren Schock, kam die Lenkerin des Pkw davon. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihre Tochter blieb unverletzt. Ein Alkotest bei der 48-Jährigen verlief negativ.
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