Kollision mit Pkw: Motorradlenker (65) gestorben

Tödliche Kollision am Samstag auf der B72 in Birkfeld (Steiermark): Ein Ehepaar, das auf dem Motorrad Richtung Anger unterwegs war, wurde von einer Pkw-Lenkerin beim Abbiegen übersehen und frontal erfasst. Für den Lenker, einen 65-Jährigen, kam jede Hilfe zu spät, seine Frau und die Autofahrerin wurden verletzt.