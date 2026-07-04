Kampf gegen 28 Grad und 24 tückische Hindernisse

Sieg wiederholt – und eine Dreifach-Triumphatorin

Am Ende tauchte wie im Vorjahr Lucas Kempe als Erster bei der finalen Prüfung für die Armkraft, dem „Monkeyland“, auf. Wenig später hielt er das Stoffbanner des Siegers in Händen. Ihm folgte bei den Frauen Maria Flecker. „Es ist nach Linz und Graz mein dritter Sieg heuer“, strahlte sie ebenso wie jene, die die Ankunft im Ziel als größten Sieg sahen.