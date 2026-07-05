Rekordjagd mit dem Gefühl der absoluten Freiheit

Akrobatik in der Luft

Und auch eine neue Disziplin zählt heuer zur Staatsmeisterschaft: Acrobatic Flying, wobei zu zweit eine vorgegebene Flug-Choreografie absolviert werden muss. Ob die Aufgabe fehlerfrei erfüllt wurde, hält ein Videoflieger fest, der die Wettkämpfer begleitet. „Weil dieser Bewerb erstmals auf dem Programm steht, wird er grenzüberschreitend in Österreich und Deutschland ausgetragen. Die Videos können bis September eingereicht werden“, erklärt Buchner.