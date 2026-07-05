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Wingsuit-Challenge

Rekordjagd mit dem Gefühl der absoluten Freiheit

Niederösterreich
05.07.2026 09:00
Mit ihrem Wingsuit gleitet Lisa Buchner mit knapp 200 km/h kilometerweit dahin.
Mit ihrem Wingsuit gleitet Lisa Buchner mit knapp 200 km/h kilometerweit dahin.(Bild: Martin Seibert)
Porträt von Christoph Weisgram
Von Christoph Weisgram

Wingsuit-Flüge zählen zu den größten Herausforderungen im Fallschirmsport. Zwei Tage lang segelt die heimische Elite in dieser Disziplin im Waldviertel zu Rekorden und Meistertiteln. 

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Ein Segelflug -aber ohne Segelflugzeug! So kann man Wingsuit-Flüge für Laien verständlich erklären. Kilometerweit gleiten die unerschrockenen Pilotinnen und Piloten in mehr als 2000 Metern Höhe rasant auf einem Luftpolster dahin – ehe sie die Leine des Fallschirms ziehen und sanft zu Boden schweben.

Challenge als Staatsmeisterschaft
„Wingsuit-Fliegen verbindet Geschwindigkeit, Präzision und das Gefühl absoluter Freiheit“, beschreibt Armin Teuchtmann, Wingsuit-Koordinator des heimischen Aero-Clubs, die Faszination dieser Sportart. Live erleben kann man spektakuläre Flüge ab morgen im Waldviertel. In Fromberg bei Kirchberg am Walde, Bezirk Gmünd, wird die PINK Wingsuit Challenge, die Staatsmeisterschaft, ausgetragen.

Mit dem Flugzeug geht es auf mehr als 3000 Meter Höhe.
Mit dem Flugzeug geht es auf mehr als 3000 Meter Höhe.(Bild: MARCO GRUBER)

Schneller, weiter, länger
Auf dem Programm stehen die klassischen Bewerbe Speed, Time und Distance. „Nach dem Absprung in 3300 Metern Höhe wird im Bereich zwischen 2500 und 1500 Metern gewertet“, erklärt Lisa Buchner, Rekordhalterin in allen drei Disziplinen. Dieses Wertungsfenster dient der Sicherheit:“ Damit niemand zu viel riskiert und zu spät den Fallschirm öffnet“, betont Buchner.

Die Spitzenwerte: bei den Männern 266,4 km/h, bei den Frauen 196,6 km/h. Der Sieger blieb im Vorjahr 70,5 Sekunden im Wertungsbereich und legte dabei 3535 Meter zurück. Buchner schaffte bei ihrem Rekordflug 57,2 Sekunden und 2316 Meter. „Ob heuer neue Maßstäbe gesetzt werden, entscheidet sich am 6. und 7. Juli“, fiebert Lisa Buchner der Wingsuit-Challenge im Waldviertel entgegen. Das Training findet am Sonntag statt, die Wettbewerbe am Montag und Dienstag.

Mit dem Fallschirm wird sicher gelandet.
Mit dem Fallschirm wird sicher gelandet.(Bild: MARCO GRUBER)

Akrobatik in der Luft
Und auch eine neue Disziplin zählt heuer zur Staatsmeisterschaft: Acrobatic Flying, wobei zu zweit eine vorgegebene Flug-Choreografie absolviert werden muss. Ob die Aufgabe fehlerfrei erfüllt wurde, hält ein Videoflieger fest, der die Wettkämpfer begleitet. „Weil dieser Bewerb erstmals auf dem Programm steht, wird er grenzüberschreitend in Österreich und Deutschland ausgetragen. Die Videos können bis September eingereicht werden“, erklärt Buchner.

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