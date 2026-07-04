Mit Schrott-Moped auf Kollisionskurs mit Polizei

Mit Rettung in die Klinik

Beide Jugendlichen kamen zu Sturz und blieben verletzt am Boden liegen. Nach der Erstversorgung wurde das Duo mit der Rettung in die Klinik nach Innsbruck gebracht. „Es stellte sich heraus, dass das Moped nicht für den Straßenverkehr zugelassen war. Es wies mehrere Mängel auf.“