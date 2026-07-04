Mit Schrott-Moped auf Kollisionskurs mit Polizei

Brenzlige Szenen spielten sich in der Nacht auf Samstag im Tiroler Wipptal ab: Zwei Burschen, die mit einem schrottreifen und nicht zum Verkehr zugelassenen Moped unterwegs waren, fuhren geradewegs auf eine Polizeistreife zu. Beim Ausweichmanöver stürzten die Jugendlichen schwer – die Verletzten mussten in die Klinik Innsbruck.
Zu dem fatalen Unfall war es kurz vor Mitternacht im Gemeindegebiet von Matrei am Brenner gekommen. Eine Polizeistreife nahm plötzlich das Moped wahr, auf dem zwei Jugendliche saßen. „Das Duo fuhr geradewegs auf das Streifenfahrzeug zu“, heißt es vonseiten der Ermittler.
Der Lenker wich dem Polizeiauto aus, geriet dabei auf den Gehsteig und kollidierte dort mit einer Informationstafel sowie mehreren Topfpflanzen.
Ermittler von der Polizei
Beinahe kam es zum Crash! „Der Lenker, ein 15-jähriger Österreicher, wich dem Polizeiauto aus, geriet dabei auf den Gehsteig und kollidierte dort mit einer Informationstafel sowie mehreren Topfpflanzen“, so die Exekutive.
Mit Rettung in die Klinik
Beide Jugendlichen kamen zu Sturz und blieben verletzt am Boden liegen. Nach der Erstversorgung wurde das Duo mit der Rettung in die Klinik nach Innsbruck gebracht. „Es stellte sich heraus, dass das Moped nicht für den Straßenverkehr zugelassen war. Es wies mehrere Mängel auf.“
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