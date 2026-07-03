Nach Crash mit Moped liegen Jugendliche im Spital

Ereignet hat sich der Unfall gegen 17.30 Uhr. Der 15-Jährige fuhr mit seinem Moped in Schlitters auf der Gemeindestraße in nordwestliche Richtung. „Zur selben Zeit lenkte die 15-Jährige ihr Moped in Richtung Nordosten“, heißt es von den Ermittlern. Am Sozius der Teenagerin befand sich ihre 14-jährige Freundin.