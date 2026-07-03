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Haltelinie missachtet

Nach Crash mit Moped liegen Jugendliche im Spital

Tirol
03.07.2026 20:55
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Folgenschwerer Unfall in Schlitters im Tiroler Zillertal am Freitag! Bei einer Kreuzung kollidierte ein jugendlicher Mopedlenker (15) mit dem Moped einer gleichaltrigen Teenagerin. Glück im Unglück hatte bei dem Crash lediglich die Freundin (14) der jungen Lenkerin. 

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Ereignet hat sich der Unfall gegen 17.30 Uhr. Der 15-Jährige fuhr mit seinem Moped in Schlitters auf der Gemeindestraße in nordwestliche Richtung. „Zur selben Zeit lenkte die 15-Jährige ihr Moped in Richtung Nordosten“, heißt es von den Ermittlern. Am Sozius der Teenagerin befand sich ihre 14-jährige Freundin. 

Vermutlich Haltelinie missachtet
Wie die Ermittlungen der Beamten ergaben, dürfte die 15-Jährige bei einer Kreuzung an der Haltelinie nicht stehen geblieben und sehr weit links gefahren sein. „Dadurch kollidierte sie mit dem 15-jährigen Mopedlenker.“ 

Beim darauffolgenden Sturz wurden beide Lenker „unbestimmten Grades“ verletzt und nach der Erstversorgung in das Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert. Unterdessen kam die 14-Jährige mit dem Schock davon und blieb unverletzt.

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