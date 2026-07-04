Völlig zerstört: Vandale nimmt Holzbank ins Visier

Nach einem Vandalen sucht die Polizei in Westendorf im Tiroler Bezirk Kitzbühel. Bei einer Holzbank richtete der rabiate Täter einen ordentlichen Sachschaden an, indem er sie demolierte.
Zugeschlagen hat der unbekannte Vandale im Schutze der Dunkelheit in der Nacht auf Freitag. Ins Visier nahm er eine Holzbank in Westendorf. „Die Holzlatten wurden gewaltsam herausgerissen und ein Teil der Rückenlehne abgebrochen“, heißt es von den Ermittlern.
Schaden im vierstelligen Bereich
Der Schaden, der durch die Tat entstand, beläuft sich auf etwas mehr als 1000 Euro. Von dem Vandalen fehlt bis dato jede Spur.
Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Westendorf entgegen; Telefonnummer: 059 133/7209.
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