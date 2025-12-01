Laut WWF: Steirische Wolfsverordnung rechtswidrig

Das Erlegen von Problemwölfen soll durch die neue Wolfsverordnung in der Steiermark weiterhin möglich sein. Aktuell hat die Landesregierung die neue Regelung gerade in Begutachtung geschickt – mit 1. Jänner soll sie dann in Kraft treten. Heftige Kritik dagegen kommt jetzt vom WWF. Die Naturschutzorganisation bezeichnet die Vorgehensweise der Landesregierung als höchst fragwürdig. „Die geplante Verordnung widerspricht den europäischen Rechtsvorgaben und dem Steiermärkischen Naturschutzgesetz, das Einzelfallprüfungen vorsieht“, sagt Experte Christian Pichler.