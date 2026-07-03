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„Krone“-Kommentar

Dank „Entlastungsrakete“ ganze 10 Cent (!) gespart

Tirol
03.07.2026 16:00
Gerade einmal 10 Cent wurden in diesem Fall gespart.
Gerade einmal 10 Cent wurden in diesem Fall gespart.(Bild: Hubert Rauth)
Porträt von Claus Meinert
Von Claus Meinert

Ein Kommentar von Claus Meinert, Chefredakteur der „Tiroler Krone“, zur Senkung der Mehrwertsteuer auf bestimmte Lebensmittel.

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Freudiges Erwachen oder doch herbe Enttäuschung heute? Als diese Zeilen fertig waren, war vom Ergebnis des WM-Spiels Österreich gegen Spanien noch keine Spur. Ich hatte allerdings schon zuvor mein „freudiges“ Erlebnis mit bitterem Beigeschmack. Ihnen wird es womöglich in einem Supermarkt schon ähnlich ergangen sein.

(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)

Zunächst hat es mich aber nahe der Kasse fast umgehauen, weil die Schlange wieder einmal lange war und natürlich hinter mir keiner mehr stand. Meine drei Artikel – Buttermilch, Gebäck und Landfrischkäse – in der Hand, wartete ich brav. Hoffend, dass es an der Kasse ja eine positive Überraschung geben wird, sprich klingelt, nachdem unsere Bundesregierung mit 1. Juli die nächste „Entlastungsrakete“ gezündet hat, indem die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel halbiert wurde.

Endlich dran, schaute ich gebannt auf den Monitor der Kasse – und tatsächlich: Die Buttermilch kostete um drei Cent, Frischkäse um sieben Cent weniger. Das Gebäck war leider zu fetthaltig, da kennt die Politik keine Gnade. Zehn Cent also, die ich dank politischer „Großzügigkeit“ gespart habe.

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Anschließend wäre ich am liebsten beim gleichen Supermarkt noch zur Zapfsäule gefahren. Denn bei 50 Litern tanken spart man nochmals 40 Cent. Das wären dann 50 Cent. Das Zweifache gebe ich oft dem Zeitungsverkäufer, der bei den Einkaufswägen steht.

Letztlich blieb mir das „Doppeljackpot-Gewinn“-Gefühl verwehrt, da ich ein E-Auto fahre. Es blieb also bei zehn Cent Ersparnis. Danke Regierung!

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