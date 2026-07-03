Dank „Entlastungsrakete“ ganze 10 Cent (!) gespart

Zunächst hat es mich aber nahe der Kasse fast umgehauen, weil die Schlange wieder einmal lange war und natürlich hinter mir keiner mehr stand. Meine drei Artikel – Buttermilch, Gebäck und Landfrischkäse – in der Hand, wartete ich brav. Hoffend, dass es an der Kasse ja eine positive Überraschung geben wird, sprich klingelt, nachdem unsere Bundesregierung mit 1. Juli die nächste „Entlastungsrakete“ gezündet hat, indem die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel halbiert wurde.