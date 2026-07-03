Stark betrunken! Junge Lenkerin kracht gegen Auto

Ereignet hat sich der Unfall kurz vor Mitternacht. Die 20-jährige Einheimische war mit ihrem Pkw auf der Mühler Straße aus Richtung Mühl kommend unterwegs. Nachdem sie in den Kreisverkehr der L69 Reuttener Straße eingefahren und diesen in Richtung Stadtzentrum verlassen hatte, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einem 20-jährigen Mann gelenkt wurde.