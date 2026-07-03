Stark betrunken! Junge Lenkerin kracht gegen Auto

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht auf Freitag sind in Reutte in Tirol zwei junge Autofahrer verletzt worden. Eine junge Probeführerscheinbesitzerin (20) stand laut Polizei unter erheblichem Alkoholeinfluss.
Ereignet hat sich der Unfall kurz vor Mitternacht. Die 20-jährige Einheimische war mit ihrem Pkw auf der Mühler Straße aus Richtung Mühl kommend unterwegs. Nachdem sie in den Kreisverkehr der L69 Reuttener Straße eingefahren und diesen in Richtung Stadtzentrum verlassen hatte, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einem 20-jährigen Mann gelenkt wurde.
Bei der 20-jährigen Probeführerscheinbesitzerin wurde eine starke Alkoholisierung festgestellt.
Die Polizei
Mit Rettung ins Spital
Beide Fahrzeuglenker wurden von der alarmierten Rettung medizinisch erstversorgt und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Reutte eingeliefert, berichtete die Polizei.
„Starke Alkoholisierung“
An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei stellte bei der 20-jährigen Lenkerin eine „starke Alkoholisierung“ fest. Da sie sich noch in der Probezeit befand, sei ihr der Führerschein vorläufig abgenommen worden, so die Ermittler abschließend.
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