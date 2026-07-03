Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärt Rücktritt

Sein oberstes Ziel sei immer der Erfolg der Mannschaft gewesen, so der ehemalige Bayern-Trainer und weiter: „Sie hat nach so einer herben Enttäuschung die Chance auf einen unbelasteten Neuanfang verdient. Ich möchte mich bei meinem Trainerteam, dem Staff und allen Menschen im Verband bedanken, die uns unterstützt haben, vor allem auch bei den Spielern, mit denen ich vertrauensvoll zusammenarbeiten durfte.“