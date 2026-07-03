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Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärt Rücktritt

Fußball International
03.07.2026 11:59
Bei der WM enttäuschte die Truppe von Julian Nagelsmann.
Bei der WM enttäuschte die Truppe von Julian Nagelsmann.(Bild: AFP/ALEXANDER HASSENSTEIN)
Porträt von Anatol Szadeczky-Kardoss
Porträt von David Hofer
Von Anatol Szadeczky-Kardoss und David Hofer

Julian Nagelsmann ist nicht mehr Bundestrainer! Das gab der DFB (Deutscher Fußballbund) am Freitag offiziell bekannt. Der Verband veröffentlichte ein Statement des 38-Jährigen. Bereits zuvor hatte die Verbandsspitze ihm einen freiwilligen Rücktritt nahegelegt.

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„Ich habe in den vergangenen Tagen seit dem Ausscheiden viel nachgedacht und mich mit Vertrauten in meinem persönlichen Umfeld und im Verband ausgetauscht. Die Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen“, beginnt Nagelsmann sein Statement.

Sein oberstes Ziel sei immer der Erfolg der Mannschaft gewesen, so der ehemalige Bayern-Trainer und weiter: „Sie hat nach so einer herben Enttäuschung die Chance auf einen unbelasteten Neuanfang verdient. Ich möchte mich bei meinem Trainerteam, dem Staff und allen Menschen im Verband bedanken, die uns unterstützt haben, vor allem auch bei den Spielern, mit denen ich vertrauensvoll zusammenarbeiten durfte.“

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Neben Bundestrainer Nagelsmann werden auch seine beiden Assistenten Benjamin Glück und Benjamin Hübner den DFB verlassen.

Erwartungen waren hoch
Deutschlands Nationalmannschaft war mit großen Erwartungen zur Weltmeisterschaft nach Nordamerika gereist – und vorerst lief auch alles nach Plan. Nach einem 7:1-Kantersieg gegen Curacao plagten sich unsere Nachbarn gegen die Elfenbeinküste zwar deutlich mehr, konnten mit einem 2:1 aber immerhin den zweiten Erfolg im zweiten Spiel und damit vorab den Gruppensieg feiern.

Ab da ging es für Schwarz-Rot-Gold jedoch bergab. Gegen Ecuador blieb die DFB-Elf über weite Strecken ideenlos und kassierte mit einem 1:2 die erste Niederlage des Turniers.

Debakel gegen Underdog
Eine weitere sollte folgen – diesmal mit gravierenden Folgen. Auch gegen Underdog Paraguay fand Deutschland nur schwer ins Spiel, mit einem 1:1 ging es erst in die Verlängerung und schließlich ins Elfmeterschießen, wo die Nagelsmann-Truppe tatsächlich den Kürzeren zog und die Heimreise antreten musste.

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Deutschland beendete eine WM zum dritten Mal in Folge, ohne das Achtelfinale erreicht zu haben. Wenige Tage nach der Blamage in Foxborough lud die DFB-Spitze um Präsident Bernd Neuendorf, Geschäftsführer Andreas Rettig, Sportdirektor Rudi Völler und Bundesliga-Präsident Hans-Joachim Watzke am Donnerstag zum Gespräch. Dort sei Nagelsmann ein Rücktritt nahegelegt worden, heißt es in deutschen Medien. Dem Rat leistete der Trainer nun Folge ...

Jürgen KLopp
Jürgen KLopp(Bild: AFP/KERSTIN JOENSSON)

„Ein besonderer Dank gilt auch den Fans. Ihr habt uns getragen, ihr habt uns vertraut, ihr habt uns Energie gegeben, selbst in schwierigen Phasen. Es tut mir von Herzen leid und weh, dass wir euch enttäuscht haben und euch keine weiteren Fußballnächte bei dieser WM bescheren konnten. Ihr hättet viel mehr verdient gehabt!“, findet Nagelsmann noch emotionale Abschiedsworte. Als Nachfolger wird nun Jürgen Klopp gehandelt. 

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