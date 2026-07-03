Weber Performer Premium Holzkohlegrill gewinnen!

Technik trifft Tradition

Damit das Grillvergnügen schon nach kurzer Zeit beginnen kann, sorgt der Rapidfire Assist-Modus für ein besonders schnelles Anheizen der Holzkohle. Gleichzeitig überwacht der Grill den Brennstoff und informiert direkt über die App, wenn nachgelegt werden sollte. Trotz aller smarten Technik bleibt das Herzstück erhalten: der legendäre 57-Zentimeter-Weber-Kugelgrill mit porzellanemaillierter Oberfläche, manueller Luftregulierung und verbessertem One-Touch-Reinigungssystem. Ein großzügiger Rollwagen mit zwei Ablagefächern, großem Seitentisch und praktischer Deckelhalterung bietet reichlich Platz für Grillgut, Gewürze und Zubehör.