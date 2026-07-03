Weber Performer Premium Holzkohlegrill gewinnen!

Für echte Grillfans gibt es nichts Besseres als das unverwechselbare Aroma eines Holzkohlegrills. Wer dabei aber nicht auf modernste Technik verzichten möchte, findet im Weber Performer Premium smarter Holzkohlegrill den perfekten Begleiter. Die „Krone“ verlost dieses Premium-Modell.
Der Performer Premium verbindet das legendäre Weber-Kugelgrill-Erlebnis mit intelligenter Technologie. Über einen WLAN-fähigen LCD-Controller und die Weber Connect® App lässt sich die Temperatur bequem per Smartphone überwachen und steuern. Ein digitaler Lüfter regelt den Luftstrom automatisch und hält die gewünschte Grilltemperatur konstant – ideal für langsam gegarte Ribs, Pulled Pork oder ausgedehnte BBQ-Sessions.
Technik trifft Tradition
Damit das Grillvergnügen schon nach kurzer Zeit beginnen kann, sorgt der Rapidfire Assist-Modus für ein besonders schnelles Anheizen der Holzkohle. Gleichzeitig überwacht der Grill den Brennstoff und informiert direkt über die App, wenn nachgelegt werden sollte. Trotz aller smarten Technik bleibt das Herzstück erhalten: der legendäre 57-Zentimeter-Weber-Kugelgrill mit porzellanemaillierter Oberfläche, manueller Luftregulierung und verbessertem One-Touch-Reinigungssystem. Ein großzügiger Rollwagen mit zwei Ablagefächern, großem Seitentisch und praktischer Deckelhalterung bietet reichlich Platz für Grillgut, Gewürze und Zubehör.
Mitmachen und gewinnen
Ob klassisches Steak, langsam geräuchertes Pulled Pork oder knusprige Spareribs – dieser Grill verbindet authentisches Holzkohle-Aroma mit modernster Technologie und macht jedes BBQ zum Genuss und Sie können nun diesen Premium Grill gewinnen. Wir verlosen ein Exemplar des Performer Premium Holzkohlegrill (Durchmesser 57 cm). Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 19. Juli, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Krone kocht“-Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.