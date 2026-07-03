Kollision in Graz: Lenkerin (58) schwer betrunken

Zwei Verletzte forderte eine Kollision zweier Pkw in der Grazer Triester Straße Donnerstagfrüh. Ein Lenker wollte an einer Kreuzung wenden und wurde von einem entgegenkommenden Fahrzeug abgeschossen. Dessen Lenkerin war schwer alkoholisiert.
Gegen 8.35 Uhr wollte der 48-Jährige aus der Südoststeiermark an der Kreuzung mit dem Schwarzen Weg wenden und seine Fahrt stadtauswärts fortsetzen. Laut seinen Angaben zeigte die Ampel für ihn grünes Licht. Die 58-jährige Grazerin war Richtung Süden unterwegs und kollidierte mit dem Wagen des 48-Jährigen.
Führerschein abgenommen
Beide Lenker wurden dabei leicht verletzt und nach der Erstversorgung ins LKH Graz eingeliefert. Ein Alkotest bei der Grazerin ergab eine schwere Alkoholisierung, ihr wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls.
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