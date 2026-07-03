Kollision in Graz: Lenkerin (58) schwer betrunken

Gegen 8.35 Uhr wollte der 48-Jährige aus der Südoststeiermark an der Kreuzung mit dem Schwarzen Weg wenden und seine Fahrt stadtauswärts fortsetzen. Laut seinen Angaben zeigte die Ampel für ihn grünes Licht. Die 58-jährige Grazerin war Richtung Süden unterwegs und kollidierte mit dem Wagen des 48-Jährigen.