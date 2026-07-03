Eskalation am Murradweg: Scooter-Lenker flüchteten

Zeugen und Betroffene gesucht

Schließlich postierte die Polizei beim Gasrohrsteg in Liebenau (Karte oben) einen Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht quer zum Radweg. Einer der Jugendlichen konnte das Fahrzeug umfahren und flüchtete, der zweite kollidierte mit der Motorhaube, stürzte und verletzte sich leicht. Die Polizei ersucht Zeugen, insbesondere Personen, die durch die beiden Scooter-Lenker gefährdet wurden, sich zu melden.