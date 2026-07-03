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Mit Polizei kollidiert

Eskalation am Murradweg: Scooter-Lenker flüchteten

Steiermark
03.07.2026 08:14
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Wildwest-Szenen am Donnerstagabend am Murradweg in Graz: Zwei E-Scooter-Lenker, die eines Eigentumsdelikts verdächtig sind, flüchteten mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei und brachten Passanten in Gefahr. Einer von ihnen krachte in ein Polizeiauto und wurde verletzt.

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Die beiden Jugendlichen waren der Polizei gegen 19.35 Uhr aufgefallen, als sie mit hoher Geschwindigkeit Richtung Süden brausten. Die Polizisten hatten gerade Verkehrskontrollen am Murradweg durchgeführt, die beiden hätten wegen eines mutmaßlichen Eigentumsdelikts angehalten werden sollen.

Passanten mussten zur Seite springen
Auf der halsbrecherischen Flucht gefährdete das Duo zahlreiche Passanten, mehrere Personen mussten zur Seite springen. Alle Unbeteiligten blieben zum Glück unverletzt. Ein zweiter Anhalteversuch scheiterte in der Murfelderstraße.

Zeugen und Betroffene gesucht
Schließlich postierte die Polizei beim Gasrohrsteg in Liebenau (Karte oben) einen Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht quer zum Radweg. Einer der Jugendlichen konnte das Fahrzeug umfahren und flüchtete, der zweite kollidierte mit der Motorhaube, stürzte und verletzte sich leicht. Die Polizei ersucht Zeugen, insbesondere Personen, die durch die beiden Scooter-Lenker gefährdet wurden, sich zu melden.

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