Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Arbeitskräftemangel“

Spanien will mehr Migranten in Jobs bringen

Außenpolitik
04.02.2026 13:11
Pakistani vor der Botschaft in Barcelona
Pakistani vor der Botschaft in Barcelona(Bild: AP/Emilio Morenatti)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die spanische Links-Regierung hat angekündigt, bis zu 500.000 Migrantinnen und Migranten ein Aufenthaltsrecht zu geben. Damit einher geht auch eine Arbeitserlaubnis für ein Jahr. Auf diese Weise will die Regierung die Wirtschafts- und Sozialsysteme aufrechterhalten.

0 Kommentare

Betroffen sind Migrantinnen und Migranten, die derzeit ohne Aufenthaltserlaubnis in Spanien leben. Sie müssen nachweisen, dass sie sich vor dem 31. Dezember 2025 für mindestens fünf Monate in dem südeuropäischen Land aufgehalten und keine Straftaten begangen haben. Sie dürfen außerdem keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen. Anträge auf die Legalisierung können von April bis Juni gestellt werden, das Aufenthaltsrecht wird für ein Jahr gewährt.

Damit dürfen Migrantinnen und Migranten zum Beispiel in allen Sektoren arbeiten, behalten aber weiterhin ihre Staatsbürgerschaften. Um Spanierin beziehungsweise Spanier zu werden, müssen die Menschen mindestens zehn Jahre durchgehend legal in dem Land leben. Unbefristete Aufenthaltsgenehmigungen stellen die Behörden nach frühestens fünf Jahren aus.

Lesen Sie auch:
Migranten aus Afrika nach ihrer Rettung vor der Küste Teneriffas
Spanische Regierung:
Aufenthalt von 500.000 Migranten wird legalisiert
27.01.2026
Gegen „EU-Strom“
Fast eine Million Migranten bald legal in Spanien
21.05.2025

Die spanische Regierung begründet den Schritt damit, dass das Wirtschaftswachstum sowie die Zahl der ins Sozialsystem einzahlenden Menschen aufrechterhalten werden müsse. Ähnlich wie viele andere EU-Staaten hat Spanien mit Arbeitskräftemangel und einer immer älter werdenden Gesellschaft zu kämpfen. Bis zu 500.000 Menschen sollen das vorübergehende Aufenthaltsrecht bekommen.

Von der Opposition sowie rechten Politikerinnen und Politikern kam Kritik. Sie sprechen von „Masseneinbürgerungen“ oder „Blitzeinbürgerungen“. Die Regierung unter Ministerpräsident Pedro Sánchez stifte Unruhe bei der Bevölkerung, sagte die rechtspopulistische Partei Vox. Die größte Partei PP, die den Schritt ebenfalls kritisierte, hatte in der Vergangenheit aber eine ähnliche Maßnahme auf den Weg gebracht. 1996, 2000 und 2001 hatten zahlreiche Migrantinnen und Migranten ohne gültige Papiere eine Aufenthaltsgenehmigung in Spanien bekommen. 2005 gab es ebenfalls ein außerordentliches Regulierungsverfahren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Zuletzt waren die Preise für Gold und Silber kurzzeitig eingebrochen, nun sind die Edelmetalle ...
Nach Turbulenzen
Gold und Silber setzen erneut zum Höhenflug an
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Werbung für süße Verlockungen oder auch ungesunde Lebensmittel – im britischen Fernsehen wird ...
Aus für „süße“ Spots?
Kalorienbomben im TV: Werbeverbot auf Prüfstand
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
182.687 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
168.691 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
128.663 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Mehr Außenpolitik
„Arbeitskräftemangel“
Spanien will mehr Migranten in Jobs bringen
„Sind die Schlimmste!“
Frage zu Epstein-Akten: Trump beleidigt Reporterin
Mattle im Landtag
„Die ÖGK-Reform ist ganz klar stecken geblieben“
„Trendwende geschafft“
Inflation erreicht endlich wieder normales Niveau
„Videos weiterleiten“
New York will Beobachter zu ICE-Razzien entsenden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf