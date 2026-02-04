Spanien will mehr Migranten in Jobs bringen

Von der Opposition sowie rechten Politikerinnen und Politikern kam Kritik. Sie sprechen von „Masseneinbürgerungen“ oder „Blitzeinbürgerungen“. Die Regierung unter Ministerpräsident Pedro Sánchez stifte Unruhe bei der Bevölkerung, sagte die rechtspopulistische Partei Vox. Die größte Partei PP, die den Schritt ebenfalls kritisierte, hatte in der Vergangenheit aber eine ähnliche Maßnahme auf den Weg gebracht. 1996, 2000 und 2001 hatten zahlreiche Migrantinnen und Migranten ohne gültige Papiere eine Aufenthaltsgenehmigung in Spanien bekommen. 2005 gab es ebenfalls ein außerordentliches Regulierungsverfahren.