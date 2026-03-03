Pulverfass Naher Osten: Wer auf wessen Seite steht

Es begann mit einem „Enthauptungsschlag“ gegen das Mullah-Regime in Teheran, doch der Krieg Israels und der USA gegen den Iran weitet sich rasch aus. In der ganzen Nahostregion brodelt es: Israel bombardiert vom Iran unterstützte Milizen im Libanon, der Iran schießt seine Raketen auf Nachbarstaaten mit US-Militärbasen. Zeit für eine Bestandsaufnahme: Krone+ zeigt Ihnen, wer im Pulverfass Nahost auf wessen Seite steht – und wie stark die israelische Armee im Vergleich mit der iranischen ist.