Pulverfass Naher Osten: Wer auf wessen Seite steht

Es begann mit einem „Enthauptungsschlag“ gegen das Mullah-Regime in Teheran, doch der Krieg Israels und der USA gegen den Iran weitet sich rasch aus. In der ganzen Nahostregion brodelt es: Israel bombardiert vom Iran unterstützte Milizen im Libanon, der Iran schießt seine Raketen auf Nachbarstaaten mit US-Militärbasen. Zeit für eine Bestandsaufnahme: Krone+ zeigt Ihnen, wer im Pulverfass Nahost auf wessen Seite steht – und wie stark die israelische Armee im Vergleich mit der iranischen ist.
Die Angriffe Israels und der USA haben eine Kettenreaktion im Nahen Osten ausgelöst. Sorgen, dass der Krieg sich auf die ganze Region ausweiten könnte, scheinen sich zu bestätigen. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Angriffe auf den Iran zu verstärken. Er spricht von einer „großen Welle“ und rechnet mit einigen Wochen Krieg. Teheran wiederum versucht, mithilfe der „Achse des Widerstands“, einem Verteidigungsring aus verbündeten Milizen im Libanon, Jemen, Irak und in Gaza, Widerstand zu leisten und das Blatt doch noch zu wenden.
