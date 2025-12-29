Stadtvize Dankl: „Es braucht eine härtere Gangart“

Es ist ein lukratives Geschäft: Anstatt eine Wohnung zu vermieten, daraus ein Hotel mit mehreren Zimmern zu machen. Diese Mikrohotels werden auch in Salzburg immer mehr. So etwa in Bestlage neben dem kleinen Huemerpark in Maxglan. Dort ist heuer im Obergeschoss nach einer schnellen Umwidmung ein Hotel mit vier Zimmern entstanden.