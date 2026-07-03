Heftige Kollision und Sperre im Roppener Tunnel

Gefährlicher Unfall am Donnerstag im Roppener Tunnel, der wegen einer Baustelle nur einspurig befahrbar war: Ein Pkw-Lenker geriet nach links und prallte frontal gegen einen Lkw.
Gegen 12.10 Uhr fuhr der weißrussische Lkw-Lenker (42) mit einem Sattelzug auf der Inntalautobahn im Roppener Tunnel in Fahrtrichtung Bregenz. Gleichzeitig fuhr ein 60-jähriger Einheimischer mit seinem Pkw in die entgegengesetzte Richtung. Aufgrund einer Baustelle wird im Bereich des Roppener Tunnels der gesamte Verkehr durch eine Tunnelröhre geführt.
Gegen Mitte des Sattelauflegers geprallt
Aus bislang unbekannter Ursache kam der 60-Jährige mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen die Mitte des Sattelauflegers. Der Pkw geriet ins Schleudern und kam quer über die Fahrbahn zum Stillstand.
Der Lenker wurde erheblich verletzt und musste nach notärztlicher Erstversorgung in das Krankenhaus nach Zams gebracht werden. Der Lkw-Lenker verblieb unverletzt.
Tunnel gesperrt, Umleitung eingerichtet
Der Roppener Tunnel musste für die Dauer der Aufräumarbeiten bis ca. 14 Uhr für den Verkehr gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Silz (mit vier Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften) sowie Imst (mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften), der Straßenerhalter, die Rettung sowie die Polizei.
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