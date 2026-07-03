Heftige Kollision und Sperre im Roppener Tunnel

Tunnel gesperrt, Umleitung eingerichtet

Der Roppener Tunnel musste für die Dauer der Aufräumarbeiten bis ca. 14 Uhr für den Verkehr gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Silz (mit vier Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften) sowie Imst (mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften), der Straßenerhalter, die Rettung sowie die Polizei.