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Wirtschaftsbarometer

Steirische Unternehmer sehen keinen Aufwärtstrend

Steiermark
02.07.2026 15:00
WKO Steiermark: Präsident Josef Herk (re.) und Direktor Karl-Heinz Dernoscheg.
WKO Steiermark: Präsident Josef Herk (re.) und Direktor Karl-Heinz Dernoscheg.(Bild: Foto Fischer)
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Von Steirerkrone

Das steirische Wirtschaftsklima bleibt von Unsicherheiten geprägt: Das ergibt das aktuelle steirische Wirtschaftsbarometer, für das die WKO Steiermark 724 steirische Unternehmer befragt hat. 

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Die Wirtschaftskammer Steiermark hat ihr aktuelles Wirtschaftsbarometer präsentiert – und die Erkenntnisse daraus sind eher ernüchternd: 56,5 Prozent der 724 in der Steiermark befragten Unternehmen sehen eine Verschlechterung der Lage, nur 6,6 Prozent erkennen eine Verbesserung.

Damit liegt man zwar etwas besser als im Vorjahr – ein nachhaltiger Aufwärtstrend ist aber nicht zu erkennen. „Die Rahmenbedingungen bleiben herausfordernd. Die steirische Konjunktur bewegt sich nahe am Stagnationsniveau, Wachstumsimpulse sind kaum erkennbar“, fassen WKO Steiermark-Präsident Josef Herk und Direktor Karl-Heinz Dernoscheg zusammen.

Als größte Herausforderungen für die Wettbewerbsfähigkeit werden von den Unternehmen in der Umfrage übrigens die hohen Arbeits- und Energiekosten sowie die überbordende Bürokratie kritisiert. Auch der Iran-Krieg hat negative Auswirkungen. „Die für 2028 angekündigte Lohnnebenkostensenkung ist ein guter erster Schritt, diesem müssen aber weitere folgen“, fordern Herk und Dernoscheg von der Politik.

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