Steirische Unternehmer sehen keinen Aufwärtstrend

Als größte Herausforderungen für die Wettbewerbsfähigkeit werden von den Unternehmen in der Umfrage übrigens die hohen Arbeits- und Energiekosten sowie die überbordende Bürokratie kritisiert. Auch der Iran-Krieg hat negative Auswirkungen. „Die für 2028 angekündigte Lohnnebenkostensenkung ist ein guter erster Schritt, diesem müssen aber weitere folgen“, fordern Herk und Dernoscheg von der Politik.