Promis misten am Wochenende ihre Kästen aus

Einmal in ein kultiges Hemd von Thomas Brezina schlüpfen oder ein Outfit von Schauspieler und ESC-Moderator Michael Ostrowski zu seinen zählen? Ab Freitag können das Vintage-Fans von ihrer Wunschliste streichen. Denn am 29. und 30. Mai jeweils ab 11 Uhr dürfen sich Besucher in der Shopping City Süd (SCS) und im Westfield Donau Zentrum auf die besten Kleiderstücke heimischer Stars freuen.