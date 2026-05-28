Promis misten am Wochenende ihre Kästen aus

Am Wochenende kommen Vintage-Begeisterte auf ihre Kosten – vor allem jene, die nach Einzelstücken mit Promifaktor trachten.
Einmal in ein kultiges Hemd von Thomas Brezina schlüpfen oder ein Outfit von Schauspieler und ESC-Moderator Michael Ostrowski zu seinen zählen? Ab Freitag können das Vintage-Fans von ihrer Wunschliste streichen. Denn am 29. und 30. Mai jeweils ab 11 Uhr dürfen sich Besucher in der Shopping City Süd (SCS) und im Westfield Donau Zentrum auf die besten Kleiderstücke heimischer Stars freuen.
Für den Flohmarkt, genannt „Reloved Market“, misteten diese ihre Kleiderkästen aus. Mit dabei sind etwa Musiker Reinhold Bilgeri oder die Schauspieler Barbara Wussow und Christoph Fälbl. Letzterer wird unter anderem auch für persönliche Gespräche vor Ort sein.
Noch mehr Vintage
Wer Promi-Schätzen weniger abgewinnen kann, aber dennoch Second-Hand-Kleidung sucht, wird an in den Einkaufszentren ebenso fündig. Denn auch die Volkshilfe wird mit einem Stand vertreten sein.
Besucher können dort nicht nur Kleidung, sondern auch Accessoires und Möbelstücke ergattern. Neben Second-Hand-Verkauf gibt es auch ein Rahmenprogramm. DJs werden für musikalische Untermalung sorgen, Workshops laden zum Mitmachen ein.
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