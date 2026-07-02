Schwimmunterricht statt vorverlegter Ferien

Blauer Vorstoß in der Debatte um eine Vorverlegung der Sommerferien: Der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek und sein Bildungslandesrat Stefan Hermann wollen eine Blockung des Schwimmunterrichts vor dem Ferienstart.
Aufgrund der gerade abgeklungenen Hitzewelle flammte zuletzt wieder einmal die Diskussion um eine Vorverlegung der Sommerferien auf, wir haben berichtet. Ein neuer diesbezüglicher Vorstoß kommt nun aus der Steiermark: Landeshauptmann Mario Kunasek und sein blauer Parteikollege und Bildungslandesrat Stefan Hermann fordern, dass der Schwimmunterricht künftig nach dem Notenschluss geblockt in Form von Projekttagen stattfinden soll. „Damit würde man Lernen, Bewegung im Freien und Sicherheit auf sinnvolle Weise verbinden“, ist Kunasek überzeugt. „Kinder profitieren von Unterricht im Wasser statt in überhitzten Klassenzimmern, gleichzeitig stärken wir die Schwimmkompetenz und leisten einen Beitrag zur Unfallprävention.“
Belebung für Freibäder
Gleichzeitig würden auch die Vormittage in den Freibädern durch Schulklassen belebt werden. „Wir sehen in den letzten Schulwochen immer häufiger, wie belastend die Hitze für Schüler und Lehrkräfte sein kann. Statt den Unterricht in überhitzten Klassenräumen auslaufen zu lassen, wollen wir eine Lösung, die pädagogisch sinnvoll, organisatorisch machbar und gesundheitlich vernünftig ist“, ergänzt Hermann.
Die Bildungsdirektion wurde daher beauftragt, die Voraussetzungen für eine Umsetzung zu prüfen. Die Ergebnisse sollen bereits nach dem Sommer vorliegen, damit die Schulen frühzeitig informiert werden und die Vorbereitungen starten können.
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