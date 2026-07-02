Schwimmunterricht statt vorverlegter Ferien

Aufgrund der gerade abgeklungenen Hitzewelle flammte zuletzt wieder einmal die Diskussion um eine Vorverlegung der Sommerferien auf, wir haben berichtet. Ein neuer diesbezüglicher Vorstoß kommt nun aus der Steiermark: Landeshauptmann Mario Kunasek und sein blauer Parteikollege und Bildungslandesrat Stefan Hermann fordern, dass der Schwimmunterricht künftig nach dem Notenschluss geblockt in Form von Projekttagen stattfinden soll. „Damit würde man Lernen, Bewegung im Freien und Sicherheit auf sinnvolle Weise verbinden“, ist Kunasek überzeugt. „Kinder profitieren von Unterricht im Wasser statt in überhitzten Klassenzimmern, gleichzeitig stärken wir die Schwimmkompetenz und leisten einen Beitrag zur Unfallprävention.“