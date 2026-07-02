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E-Auto: Brandgefahr durch Ladekabel-Fehler

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02.07.2026 12:53
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Brandgefahr beim Laden: Nicht nur Akku oder Ladesäule können zum Risiko werden – auch ein ...
Brandgefahr beim Laden: Nicht nur Akku oder Ladesäule können zum Risiko werden – auch ein beschädigtes oder minderwertiges Ladekabel kann zu Überhitzung und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.(Bild: Voldt BV)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Die Bilder aus Tirol schockieren und verunsichern zahlreiche Besitzer von Elektroautos in ganz Österreich: Eine öffentliche Ladestation steht in hellen Flammen, dichter Rauch steigt in den Himmel. Ein Szenario, das die wachsende Sorge um die Sicherheit der Elektromobilität befeuert. Doch während die Diskussionen oft um die Batterien selbst kreisen, wird die eigentliche Schwachstelle von den meisten Fahrern täglich ignoriert und falsch behandelt: das Ladekabel. Es ist die unscheinbare Nabelschnur zur Energie, die bei falscher Handhabung oder schlechter Qualität zur tickenden Zeitbombe werden kann. Der Vorfall unterstreicht die Dringlichkeit des Themas „Ladestation brennt in Tirol: Was E-Auto-Besitzer über ihr Ladekabel wissen sollten – und was die meisten falsch machen“.

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Der Griff zum günstigsten Angebot im Internet ist verlockend, doch gerade beim Ladekabel kann diese Sparsamkeit fatale Folgen haben. Billige, nicht zertifizierte Kabel sind eine der Hauptursachen für Überhitzung und Brände. Ihnen fehlen oft die notwendigen Sicherheitsmerkmale wie eine hochwertige Isolierung, robuste Stecker oder ein Überhitzungsschutz. Während ein qualitativ hochwertiges Ladekabel E-Auto für den stundenlangen Transfer hoher Ströme ausgelegt ist, können minderwertige Produkte bereits nach kurzer Zeit gefährlich heiß werden. Achten Sie daher unbedingt auf Prüfsiegel wie CE und TÜV. Diese garantieren, dass das Produkt die strengen europäischen Sicherheitsstandards erfüllt. Hersteller wie Voldt® setzen daher auf mehrfache Isolierung und robuste Stecker, um genau diese Risiken zu minimieren.

Ein zertifiziertes Kabel ist die günstigste Lebensversicherung für Ihr E-Auto.
Die Realität ist, dass ein Feuer oft nicht an der komplexen Batterie, sondern am einfachsten Teil der Kette beginnt: dem Kabel. Ein minderwertiges Kabel kann nicht nur sich selbst, sondern auch den Ladeanschluss des Fahrzeugs und im schlimmsten Fall die gesamte Ladesäule beschädigen. Die paar Euro, die man beim Kauf spart, können so zu einem Schaden in fünfstelliger Höhe führen. Der Vorfall „Ladestation brennt in Tirol: Was E-Auto-Besitzer über ihr Ladekabel wissen sollten – und was die meisten falsch machen“ sollte als Mahnung für jeden Fahrer dienen.

Der unsichtbare Feind: Knicke, Brüche und die Tücke der Alltagsnutzung
Selbst das beste Ladekabel wird zur Gefahr, wenn es im Alltag falsch behandelt wird. Ein häufiger und massiv unterschätzter Fehler ist die mechanische Belastung. Wer sein Kabel achtlos im Kofferraum zusammenknüllt, es regelmäßig mit dem Autoreifen überfährt oder es beim Abstecken am Kabel statt am Stecker reißt, riskiert unsichtbare Schäden im Inneren. Durch solche Belastungen können einzelne Kupferlitzen im Kabel brechen. Die Folge: Der elektrische Widerstand an dieser Stelle erhöht sich dramatisch. Der Strom muss sich durch eine engere Stelle zwängen, was zu einer enormen Hitzeentwicklung führt – ein Prozess, der schleichend beginnt und oft erst bemerkt wird, wenn die Isolierung schmilzt und es zu einem Kurzschluss kommt. Um solche gefährlichen Kabelbrüche zu verhindern, verwendet Voldt® besonders flexible Materialien und verstärkte Knickschutztüllen an den Steckerübergängen, die selbst bei intensiver Alltagsnutzung die Integrität der inneren Leiter schützen.

Prüfen Sie Ihr Kabel daher regelmäßig auf sichtbare Schäden wie Risse im Mantel, freiliegende Drähte oder verbogene Kontaktstifte am Stecker. Eine sorgfältige Aufbewahrung, zum Beispiel durch sauberes Aufwickeln ohne enge Knicke in einer passenden Tasche, verlängert nicht nur die Lebensdauer, sondern ist ein entscheidender Beitrag zur eigenen Sicherheit.

(Bild: Voldt BV)

Falsche Adapter und Verlängerungskabel: Eine explosive Kombination
Der Notfall ist da: Die Ladesäule ist zugeparkt oder das Kabel zu kurz. Schnell wird zur handelsüblichen Kabeltrommel aus dem Baumarkt oder einem einfachen Adapter gegriffen. Genau hier lauert eine der größten Brandgefahren. Herkömmliche Verlängerungskabel sind nicht für die hohe und vor allem stundenlang andauernde Stromlast eines E-Autos ausgelegt. Die dünnen Querschnitte der Leiter überhitzen massiv, die Isolierung kann schmelzen und einen Brand auslösen. Besonders gefährlich ist es, die Kabeltrommel nicht vollständig abzurollen, da die Wärme in den aufgewickelten Lagen nicht entweichen kann und sich wie in einem Ofen staut.

Auch die Verwendung von mehreren Adaptern hintereinander (sogenanntes „Daisy-Chaining“) ist extrem riskant. Jede zusätzliche Steckverbindung ist ein potenzieller Schwachpunkt mit einem erhöhten Übergangswiderstand, der Hitze erzeugt. Wenn Sie eine Verlängerung benötigen, nutzen Sie ausschließlich speziell für E-Autos konzipierte und zertifizierte Verlängerungskabel, die den notwendigen Leiterquerschnitt und die entsprechenden Sicherheitsstandards aufweisen.

Wetter und Feuchtigkeit: Wenn Wasser auf Starkstrom trifft
Elektrizität und Wasser sind eine bekanntermaßen gefährliche Mischung. Moderne Ladekabel und Anschlüsse sind zwar durch Dichtungen und IP-Schutzklassen (z. B. IP44 oder höher) gegen Spritzwasser geschützt, doch dieser Schutz ist nicht unendlich. Beschädigte Dichtungen am Stecker, Risse im Kabelmantel oder das Laden in einer tiefen Pfütze können dazu führen, dass Feuchtigkeit eindringt. Gelangt Wasser an die elektrischen Kontakte, kann es zu einem Kurzschluss kommen. Dieser führt nicht nur zu einem sofortigen Ladeabbruch, sondern kann im schlimmsten Fall Funken erzeugen, die das Kunststoffgehäuse des Steckers oder sogar Teile des Fahrzeugs entzünden.

Laden Sie Ihr Fahrzeug bei starkem Regen oder Schneefall möglichst an einer überdachten Station. Überprüfen Sie vor jedem Ladevorgang, ob die Anschlüsse an Kabel und Fahrzeug trocken und sauber sind. Ein kurzer Blick kann bereits ausreichen, um eine potenzielle Katastrophe zu verhindern. Das Ereignis „Ladestation brennt in Tirol: Was E-Auto-Besitzer über ihr Ladekabel wissen sollten – und was die meisten falsch machen“ zeigt, dass man alle potenziellen Risiken ernst nehmen muss.

Die Software-Falle: Ignorierte Updates und Kommunikationsfehler
Sicheres Laden ist nicht nur eine Frage der Hardware, sondern auch der Software. Das moderne Laden eines E-Autos ist ein komplexer Kommunikationsprozess. Das Fahrzeug, das Kabel (sofern es über eine Kommunikationseinheit verfügt) und die Ladestation tauschen permanent Daten aus. Sie verhandeln über die maximale Ladeleistung, überwachen die Temperatur und regeln den Stromfluss. Wenn die Software des Fahrzeugs oder der Ladestation veraltet ist, kann es zu Kommunikationsfehlern kommen. Die Sicherheitsprotokolle greifen möglicherweise nicht korrekt, und eine beginnende Überhitzung am Stecker wird nicht erkannt. Die Ladung wird nicht gedrosselt oder abgebrochen, was die Brandgefahr erhöht.

Ignorieren Sie daher niemals die Software-Updates, die Ihnen der Fahrzeughersteller anbietet. Diese enthalten oft nicht nur neue Komfortfunktionen, sondern auch wichtige Verbesserungen für das Batteriemanagement und die Ladesicherheit. Ein aktuelles System stellt sicher, dass alle Komponenten optimal zusammenarbeiten und potenzielle Gefahren frühzeitig erkannt und abgewendet werden können.

So schützen Sie sich und Ihr Fahrzeug: Die Checkliste für sicheres Laden
Der Brand in Tirol ist eine ernste Warnung. Doch Panik ist der falsche Ratgeber. Mit dem richtigen Wissen und ein paar einfachen Verhaltensregeln können Sie das Risiko eines Brandes beim Laden auf ein absolutes Minimum reduzieren. Werden Sie selbst zum Sicherheitsmanager für Ihr Fahrzeug.

Hier ist eine einfache Checkliste, die jeder E-Auto-Fahrer verinnerlichen sollte:

  • Qualität vor Preis: Investieren Sie ausschließlich in zertifizierte Ladekabel (CE, TÜV) von seriösen Anbietern. Ein hochwertiges Typ-2-Kabel von Voldt® bietet Ihnen die Gewissheit, dass alle Sicherheitsrelais und Materialstandards exakt auf die hohen Anforderungen Ihres Fahrzeugs abgestimmt sind. Vermeiden Sie dubiose Billigangebote von unbekannten Online-Händlern.
  • Sichtprüfung vor jedem Laden: Nehmen Sie sich fünf Sekunden Zeit. Prüfen Sie das Kabel und die Stecker auf Risse, Knicke, Schmauchspuren oder verbogene Kontakte.
  • Keine Haushalts-Verlängerungen: Verwenden Sie niemals eine normale Kabeltrommel oder ein Standard-Verlängerungskabel aus dem Baumarkt zum Laden Ihres E-Autos.
  • Trocken und sauber halten: Achten Sie darauf, dass die Anschlüsse von Kabel und Fahrzeug frei von Schmutz und Feuchtigkeit sind, besonders bei schlechtem Wetter.
  • Sorgfältige Handhabung: Ziehen Sie immer am Stecker, niemals am Kabel. Überfahren Sie das Kabel nicht und vermeiden Sie enge Knicke bei der Lagerung.
  • Software aktuell halten: Installieren Sie regelmäßig die vom Fahrzeughersteller bereitgestellten Software-Updates.

Impressum

Voldt BV

Hochalmweg 12

A-6083 Grunfeld

Telefon:  +31337200195

E-Mail:  info@voldt.com

Website:  voldt.at

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