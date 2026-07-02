E-Auto: Brandgefahr durch Ladekabel-Fehler

Die Bilder aus Tirol schockieren und verunsichern zahlreiche Besitzer von Elektroautos in ganz Österreich: Eine öffentliche Ladestation steht in hellen Flammen, dichter Rauch steigt in den Himmel. Ein Szenario, das die wachsende Sorge um die Sicherheit der Elektromobilität befeuert. Doch während die Diskussionen oft um die Batterien selbst kreisen, wird die eigentliche Schwachstelle von den meisten Fahrern täglich ignoriert und falsch behandelt: das Ladekabel. Es ist die unscheinbare Nabelschnur zur Energie, die bei falscher Handhabung oder schlechter Qualität zur tickenden Zeitbombe werden kann. Der Vorfall unterstreicht die Dringlichkeit des Themas „Ladestation brennt in Tirol: Was E-Auto-Besitzer über ihr Ladekabel wissen sollten – und was die meisten falsch machen“.