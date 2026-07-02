Besser schlafen mit Schlafstudio Gloria

Landwirtin, Unternehmerin und Mama von zwei Halbwaisen-Buben: Hinter dem Schlafstudio Gloria in Völkermarkt steht eine Geschichte, die bewegt. Vor wenigen Jahren verlor Andrea Glinik ihren Lebensgefährten völlig unerwartet. Zurück blieb sie mit zwei kleinen Kindern und der Verantwortung für ein Unternehmen. Trotz dieses schweren Schicksalsschlags entschied sie sich, den Betrieb weiterzuführen und neu auszurichten. Heute verbindet das Schlafstudio Gloria regional produzierte Matratzen aus Kärnten, ehrliche Beratung und nachhaltige Materialien mit einem klaren Ziel: Menschen dabei zu helfen, besser zu schlafen.