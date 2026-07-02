Besser schlafen mit Schlafstudio Gloria

Landwirtin, Unternehmerin und Mama von zwei Halbwaisen-Buben: Hinter dem Schlafstudio Gloria in Völkermarkt steht eine Geschichte, die bewegt. Vor wenigen Jahren verlor Andrea Glinik ihren Lebensgefährten völlig unerwartet. Zurück blieb sie mit zwei kleinen Kindern und der Verantwortung für ein Unternehmen. Trotz dieses schweren Schicksalsschlags entschied sie sich, den Betrieb weiterzuführen und neu auszurichten. Heute verbindet das Schlafstudio Gloria regional produzierte Matratzen aus Kärnten, ehrliche Beratung und nachhaltige Materialien mit einem klaren Ziel: Menschen dabei zu helfen, besser zu schlafen.
Viele Menschen kämpfen täglich mit Rückenschmerzen, Verspannungen oder unruhigem Schlaf. Häufig liegt die Ursache näher als gedacht, nämlich bei der falschen Matratze. Im Schlafstudio Gloria setzt man genau hier an. Statt standardisierter Produkte entstehen individuell gefertigte Gesundheitsmatratzen, die auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmt sind. Nach einer genauen Analyse werden Matratzen mit passender Stauchhärte und hohem Raumgewicht für langfristigen Komfort und spürbar besseren Schlaf entwickelt. Wer gezielt besser schlafen möchte, findet hier keine schnelle Verkaufslösung, sondern eine durchdachte, nachhaltige Schlafberatung. Auch Matratzen mit Sondermaßen oder für besondere Bedürfnisse, zum Beispiel bei Allergien oder Rückenproblemen, werden angeboten.
Regionale Matratzen aus Kärnten: Wie auf Wolke 7 schlafen
Im Schlafstudio Gloria steht nicht das Produkt im Mittelpunkt, sondern das Ergebnis: Menschen sollen nachhaltig besser schlafen. Dafür setzt das Unternehmen bewusst auf Gesundheitsmatratzen, die mit hochwertigen Materialien aus Österreich gefertigt werden. Anders als bei industrieller Massenware ist hier jeder Produktionsschritt nachvollziehbar und eng mit regionalen Partnern abgestimmt. Diese Nähe zur Herstellung sorgt für ein Maß an Qualität, das viele Kunden bereits nach wenigen Nächten deutlich wahrnehmen. Gerade im Zusammenspiel von Handwerk und Erfahrung entsteht so ein Schlafkomfort, der sich langfristig auszahlt.
Schlafengel Andrea: Erfahrung trifft auf ehrliche Beratung
Andrea Glinik, vielen als „Schlafengel Andrea“ bekannt, prägt das Schlafstudio Gloria mit einer klaren Haltung: Zuhören ist wichtiger als Verkaufen. Durch ihre Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Matratzen erkennt sie oft schon im Gespräch, worauf es bei der individuellen Schlaflösung ankommt. Besonders ist dabei, dass sie nicht nur berät, sondern auch selbst die Herstellung übernimmt. Ihr Ansatz ist bewusst ehrlich gehalten, denn sie verdient an jedem Modell gleich und hat somit keinen Anreiz, teurere Varianten zu forcieren. Für viele Kunden ist genau das der Grund, warum sie sich gut aufgehoben fühlen. Das Ergebnis zeigt sich in zahlreichen Rückmeldungen: weniger Beschwerden, mehr Erholung und spürbar besserer Schlaf.
Langlebige Matratzen mit Qualität von Gloria
Ein zentrales Thema im Schlafstudio Gloria ist die Langlebigkeit der Produkte. Während viele Matratzen am Markt bereits nach wenigen Jahren ersetzt werden müssen, setzt man hier auf Materialien und Rezepturen, die Stabilität und Komfort über lange Zeit gewährleisten. Die Matratzen sind atmungsaktiv, antiallergen und so aufgebaut, dass sie auch bei regelmäßiger Nutzung ihre Form behalten. Diese Qualität spiegelt sich nicht nur in der Haltbarkeit, sondern auch im täglichen Liegegefühl wider. Kunden berichten häufig davon, dass sich ihr Schlaf bereits nach kurzer Zeit deutlich verbessert. Wer also langfristig besser schlafen möchte, profitiert von einer Lösung, die nicht auf schnellen Austausch ausgelegt ist.
Individuelle Lösungen aus Kärnten für besseren Schlaf
Neben klassischen Matratzen bietet das Schlafstudio Gloria auch maßgeschneiderte Schlaflösungen an, die exakt auf die jeweilige Lebenssituation abgestimmt sind. Ob Sondergrößen, spezielle Anforderungen oder komplette Schlafzimmer, vieles kann direkt vor Ort umgesetzt werden. Die enge Zusammenarbeit mit regionalen Tischlern ermöglicht es, individuelle Wünsche schnell und präzise zu realisieren. Dabei bleibt der Fokus immer gleich: eine Lösung zu schaffen, die wirklich passt und langfristig überzeugt. Für viele Menschen wird der Kauf damit nicht nur zu einer Investition in ein Produkt, sondern in mehr Lebensqualität. Denn besser schlafen bedeutet letztlich auch, den Alltag erholter und gesünder zu gestalten.
Wer besser schlafen möchte und Wert auf regionale Matratzen aus Kärnten legt, kann sich beim Schlafstudio Gloria unverbindlich informieren. Weitere Einblicke unter www.gloriaschlaf.at.
Gloria GmbH
Umfahrungsstraße 4
A-9100 Völkermarkt
Tel.: +43 (0) 664 44 57 324
E-Mail: office@gloriaschlaf.at
Website: gloriaschlaf.at