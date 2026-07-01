Brisantes Detail! Klopp bald Deutschland-Trainer?

Wird Jürgen Klopp schon bald Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft? Während für viele das Aus des aktuellen Bundestrainers Julian Nagelsmann schon als beschlossene Sache gilt, lässt man sich beim DFB bis jetzt nicht in die Karten schauen. Wobei: Eine brisante Aktion gießt nun ordentlich Öl ins Feuer.
Sky-Experte Florian Plettenberg teilte auf seinen Social-Media-Kanälen nämlich einen brisanten Screenshot. Es geht um eine Sky-Post mit der Frage, ob Jürgen Klopp für den Posten als Bundestrainer im Gespräch sein könnte. Soweit noch den aktuellen Gerüchten folgend – brisant wird es aber, wenn man sich die Likes des Beitrags auf Instagram anschaut.
Denn niemand Geringeres als der offizielle DFB-Account hat hier ein „Herz“für den Beitrag vergeben. Plettenberg greift das Thema natürlich gleich groß auf und auf Social Media gehen sofort die Diskussionen los, ob der DFB damit eigentlich schon heimlich seine Entscheidung verkündet hat.
Klopp wäre wohl bereit
Ganz so klar dürfte die Sache noch nicht sei. Immerhin hat man erst am Dienstag erklärt, dass man sich zunächst intern besprechen müsse und im Anschluss eine Entscheidung über die Zukunft hinsichtlich der Postion des Bundestrainers fallen werde. Nagelsmann ist aber auf jeden Fall angezählt und es deutet nicht viel auf eine weitere Zusammenarbeit hin.
Sollte die Postion frei werden, wäre Klopp jedenfalls ein heißer Kandidat. Zumal der ehemalige Dortmund- und Liverpool-Trainer sein grundsätzliches Interesse an der Stelle schon hat durchklingen lassen. Und auch beim DFB ist Klopp seit jeher Thema – nicht erst seit jenem brisanten Like.
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