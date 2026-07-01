Brisantes Detail! Klopp bald Deutschland-Trainer?

Klopp wäre wohl bereit

Ganz so klar dürfte die Sache noch nicht sei. Immerhin hat man erst am Dienstag erklärt, dass man sich zunächst intern besprechen müsse und im Anschluss eine Entscheidung über die Zukunft hinsichtlich der Postion des Bundestrainers fallen werde. Nagelsmann ist aber auf jeden Fall angezählt und es deutet nicht viel auf eine weitere Zusammenarbeit hin.