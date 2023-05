Opposition tobt wegen Tratter: „Postenschacher!“

Grüne: „Rückkehr der Parteibuchwirtschaft“

Die Grünen als Ex-Partner der ÖVP äußern sich ebenfalls kritisch: „Mit Schwarz-Rot kehrt die alte Parteibuchwirtschaft zurück“, sagt Grünen-Chef Gebi Mair. Er berichtet von „großem Unmut sowohl in der Bevölkerung wie auch in der Neuen Heimat selbst. Sogar Rücktritte aus dem Aufsichtsrat aus Protest werden erwartet.“ Der „ÖVP-Freundschaftsdienst“ werde parlamentarische Folgen haben, kündigt Mair an.