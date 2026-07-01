Opfer (37) landete nach Faustschlag im Krankenhaus

Nach einer heftigen Auseinandersetzung landete ein 37-jähriger Einheimischer in Landeck im Spital. Er soll von einem 22-jährigen Einheimischen einen Faustschlag kassiert haben.
Der Schlägerei vorausgegangen dürfte ein Streit sein. Dieser habe sich bereits am Samstag zugetragen, wie die Polizei am Mittwoch bekannt gibt. Nach Ermittlungen der Polizei kam es in Landeck zur Auseinandersetzung zwischen einem 37-jährigen und einem 22-jährigen Einheimischen.
Dabei soll der 22-Jährige seinem Kontrahenten einen Faustschlag ins Gesicht verpasst haben. Der Angreifer war bis zuletzt nicht bekannt, konnte von der Polizei jedoch ausgeforscht werden. Er zeigte sich jedoch nicht geständig. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.
Der 37-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen im Bereich des Kiefers. Er wurde ins Krankenhaus Zams eingeliefert.
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