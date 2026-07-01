Ein Jahr nach Kahlschlag: Vereine geben nicht auf

Ein Jahr nach den drastischen Kürzungen von Soziallandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) rechnen die Vereine ab: Wurden 2024 noch 349 Projekte gefördert, sind es 2026 nur mehr 115. Ein Minus von etwa 67 Prozent. Betrug die Fördersumme vor zwei Jahren noch 30,6 Millionen Euro, waren es 2026 nur mehr 18,6 Millionen. Ein Minus von fast 40 Prozent.