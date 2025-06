Sozialvereine: „Politik der Menschenfeindlichkeit“

Durch die Bank ernste Mienen blickten einem am Montagvormittag in der Beratungsstelle Zebra in Graz entgegen. Zahlreiche Vertreter von steirischen Sozialvereinen versammelten sich zur spontan einberufenen Pressekonferenz. Sie alle hatten am Freitag Absagemails für Landesförderungen erreicht – ohne Vorwarnung und mit verheerenden Auswirkungen.