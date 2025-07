Demo gegen Sozialbudget: „Sind keine Sparschweine“

Dicht an dicht standen Dienstagabend die Menschen am Mariahilferplatz. Etwa 2000 Demonstrations-Teilnehmer zogen laut Veranstalter samt Trommeln und Trompeten durch die Grazer Innenstadt, geeint in einer zentralen Forderung: „Menschlichkeit brauchen wir.“ So stand es auch auf vielen Schildern geschrieben. „Unsere Arbeit ist Mehrwert“, „Wir möchten weitermachen“ und „Wir sind keine Sozial-Sparschweine“ waren weitere Botschaften.