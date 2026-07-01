Österreichs U19-Frauen erreichen das EM-Halbfinale

„Wir haben geglaubt, dass alles möglich ist!“

„Wir sind alle überglücklich, dass wir es jetzt geschafft haben. Es war unser großes Ziel, wir haben geglaubt, dass alles möglich ist“, sagte Teamchef Hackl. Der ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzende Josef Pröll gratulierte dem gesamten Team zur Leistung. „Der erstmalige Einzug ins EM-Semifinale ist der nächste historische Erfolg für den ÖFB und den heimischen Frauen-Fußball.“