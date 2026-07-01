Österreichs U19-Frauen erreichen das EM-Halbfinale

Österreichs U19-Fußballerinnen sind vorzeitig – als erstes ÖFB-Damen-Nachwuchsteam – ins Halbfinale bei einer Europameisterschaft eingezogen!
Nach dem 3:0-Auftakterfolg gegen Island siegte die Auswahl von Teamchef Markus Hackl am Mittwoch in Sarajevo 3:1 gegen die Schweiz. Katie Richter (41.) und Valentina Illinger (59.) schossen das ÖFB-Team 2:0 in Front, ehe die Schweiz verkürzte. In der Nachspielzeit gelang Greta Spinn das 3:1 (92.).
„Wir haben geglaubt, dass alles möglich ist!“
„Wir sind alle überglücklich, dass wir es jetzt geschafft haben. Es war unser großes Ziel, wir haben geglaubt, dass alles möglich ist“, sagte Teamchef Hackl. Der ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzende Josef Pröll gratulierte dem gesamten Team zur Leistung. „Der erstmalige Einzug ins EM-Semifinale ist der nächste historische Erfolg für den ÖFB und den heimischen Frauen-Fußball.“
Zum Abschluss der Gruppenphase wartet am Samstag (17 Uhr) ein „Bonusspiel“ (Hackl) gegen Titelverteidiger Spanien.
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