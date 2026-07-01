Das „Bist du deppat“ eines Reporters aus Paraguay

„Sieg gegen Deutschland wie der WM-Titel“

Alexander und Gilda Vera Martinez, die aus Paraguays Hauptstadt Asuncion stammt und im deutschen Erlangen das südamerikanische Restaurant „La Martinez“ betreibt, konnte nach dem Sieg vor Freude kaum schlafen. Ihr Mann erzählt: „Der Fußball hat in Paraguay einen ganz anderen Stellenwert als in Deutschland. Der Erfolg gegen Deutschland fühlt sich für die Menschen wie der WM-Titel an. Paraguay ist ein kleines Land mit nur sieben Millionen Einwohnern, da liefert der Fußball den Menschen eine riesige Freude. Die Spieler sehen sich verantwortlich für die Bevölkerung daheim. Sie spielen so, als ob es um Leben und Tod geht.“