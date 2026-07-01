Angeblicher Bankmitarbeiter knöpfte Opfer Geld ab

Ein erneuter Betrugsfall in Tirol hält aktuell die Polizei auf Trab. Eine Tirolerin (30) wurde von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter kontaktiert. Der Betrüger zog ihr dabei weit über 10.000 Euro aus der Tasche.
Die 30-jährige Frau aus Telfs wurde am Dienstagnachmittag von einem angeblichen Bankmitarbeiter kontaktiert. Gegen 15.45 Uhr wurde sie dazu verleitet, Geld von ihrem Bankkonto auf andere österreichische Konten zu überweisen.
Als Grund gaben die Ganoven an, betrügerische Aktivitäten auf ihrem Konto festgestellt zu haben. Die Frau kam der Aufforderung nach. Im Anschluss ging die Frau persönlich zur Bank, wo sie von einem realen Bankangestellten über den Betrug aufgeklärt wurde.
Der Schaden liegt aktuell bei weit über 10.000 Euro. Weitere kriminalpolizeiliche Ermittlungen laufen.
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