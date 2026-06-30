Tiroler tappt in Anlagefalle: Über 10.000 Euro weg

Über mehrere Monate hinweg – von Anfang März bis Ende Juni – wurde der Mann Opfer eines raffiniert aufgebauten Anlagebetrugs. „Zunächst investierte er nur geringe Geldbeträge über eine vermeintliche Online-Investitionsplattform“, erklärt die Polizei. Nachdem ihm hohe Gewinne in Aussicht gestellt worden waren, erhöhte er seine Einsätze schrittweise.