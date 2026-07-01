E-Biker (31) stürzte bei Bremsmanöver: Verletzt!

In der Linkskurve oberhalb der Kleinhorlachalm kam der Mann bei einem Bremsmanöver zu Sturz und verletzte sich dabei erheblich. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er vom Notarzthubschrauber „Martin 2“ geborgen und in die MEDALP nach Mils bei Imst geflogen. Auch die Bergrettung Niederthai stand im Einsatz.