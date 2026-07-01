E-Biker (31) stürzte bei Bremsmanöver: Verletzt!

Mit einem Flug ins Spital endete eine E-Bike-Tour für einen 31-jährigen Schweizer am Dienstagnachmittag im Tiroler Horlachtal. Der Mann rutschte bei einem Bremsmanöver weg und kam dabei zu Sturz.
Der 31-jährige Schweizer war gegen 15.30 Uhr als Teil einer E-Bike-Gruppe eine Schotterstraße durch das Horlachtal talwärts in Richtung Niederthai gefahren.
In der Linkskurve oberhalb der Kleinhorlachalm kam der Mann bei einem Bremsmanöver zu Sturz und verletzte sich dabei erheblich. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er vom Notarzthubschrauber „Martin 2“ geborgen und in die MEDALP nach Mils bei Imst geflogen. Auch die Bergrettung Niederthai stand im Einsatz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.