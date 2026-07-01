Erinnerungen an die freiwilligen Cameradas

Der internationale Kampf gegen den Faschismus wurde nicht erst gegen Nazi-Deutschland geführt, er nahm bereits 1936 in Spanien seinen Anfang. Dort putschten am 17. Juli Generäle gegen die demokratisch gewählte Regierung und traten damit den spanischen Bürgerkrieg los. Drei Monate später wurde die Internationalen Brigaden gegründet, denen sich gut 35.000 Männer und Frauen aus vielen Ländern anschlossen.