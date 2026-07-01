Erinnerungen an die freiwilligen Cameradas

Der Grazer Verein Clio präsentiert mit dem und auch im Museum für Geschichte die Schicksale steirischer Freiwilliger, die im spanischen Bürgerkrieg kämpften. Eine hochinteressante Schau, die noch bis 12. Juli zu sehen ist.
Der internationale Kampf gegen den Faschismus wurde nicht erst gegen Nazi-Deutschland geführt, er nahm bereits 1936 in Spanien seinen Anfang. Dort putschten am 17. Juli Generäle gegen die demokratisch gewählte Regierung und traten damit den spanischen Bürgerkrieg los. Drei Monate später wurde die Internationalen Brigaden gegründet, denen sich gut 35.000 Männer und Frauen aus vielen Ländern anschlossen.
Steirer kämpften aufseiten der Republikaner
Bereits im August 1936 machten sich sechs Fohnsdorfer und vier Grazer auf den Weg nach Spanien, um den republikanischen Truppen beizustehen. Ihnen folgten in den kommenden Monaten über 160 weitere Steirer und auch zwei Steirerinnen. Sie kämpften bis 1939 an vielen Frontabschnitten gegen einen Faschismus, der auch ihre Heimat überschwemmt hatte.
Mit Hilfe der Verbündeten aus Italien und Deutschland siegten die Generäle unter Francisco Franco 1939 und errichteten eine Diktatur, die bis 1975 andauerte.
Viele Gefallene, einige Überlebende
Viele Steirer sind in Spanien gefallen, andere wiederum schlossen sich Partisanen in anderen Ländern an. Die meisten kamen allerdings in französische Internierungslager und von dort 1941 in die Konzentrationslager Buchenwald, Sachsenhausen und Dachau.
Im Grazer Museum für Geschichte kann man die Schicksale der steirischen und österreichischen Freiwilligen nachverfolgen. Die Ausstellung „Cameradas“ – kuratiert von Georg Pichler und Heimo Halbrainer – läuft nur noch bis 12. Juli.
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