Schlossquadrat: Ein Ort, vier Genusswelten

Das Schlossquadrat ist ein besonderer Genussort mitten in Wien – ausgezeichnet als „Wiener Originale – Kulturbetrieb“. Im 5. Bezirk verwöhnen vier unterschiedliche Lokale ihre Gäste in ruhigen Innenhöfen mit kulinarischen Genüssen der Extraklasse.
Manche Orte muss man nicht groß erklären. Man betritt sie – und spürt sofort, warum Menschen gerne bleiben. Das Schlossquadrat in Wien-Margareten ist so ein Ort. Hinter den Fassaden des historischen Gebäudekomplexes öffnet sich eine kleine Genusswelt, die viele Gäste beim ersten Besuch überrascht: ruhige Innenhöfe, grüne Gastgärten, kein Verkehrslärm – dafür freundliche Stimmen, Gläserklirren und der köstliche Duft von frisch zubereiteten Speisen.
„Das haben wir in Wien noch nie gesehen“, hören die Gastgeber hier oft. Kein Wunder: Das Schlossquadrat ist kein einzelnes Lokal, sondern eine Dachmarke für vier unterschiedliche Genussadressen – Gasthaus Silberwirt, Trattoria Margareta, Restaurant Gergely’s und Café Cuadro. Wer möchte, kann hier den ganzen Tag verbringen.
Vier Lokale, viele Lieblingsplätze
Die Vielfalt macht den besonderen Reiz aus. Im Silberwirt trifft bodenständige Wiener Küche auf gemütliche Beislkultur und das selbst gebraute Margaretner Bier. In der Trattoria Margareta duftet es nach Italien, nach hausgemachtem Pizzateig, Pasta und saisonalen Belägen. Das Cuadro bringt Frühstück, Burger, Tapas und Cocktails zusammen. Und im Gergely’s wird der Abend elegant: mit internationalen Steak-Spezialitäten, großer Weinkarte, raren Bordeaux-Jahrgängen und einem Chardonnay-Frizzante aus eigenen Lagen in Straß.
Gekocht wird mit Nähe
So unterschiedlich die Lokale sind, so klar ist der gemeinsame Anspruch: Qualität beginnt bei den Zutaten. Im Schlossquadrat wird viel Wert auf kurze Wege, regionale Betriebe und saisonale Produkte gelegt. Gemüse kommt etwa von Wiener Gärtnern, Fleisch aus Österreich, vieles wird selbst gemacht – von Marmelade und Sirup bis zu Burgerbrot und Pizzateig. Spargelwochen, Schwammerl, Stelze, Gansl oder saisonale Burger und Pizzen sorgen dafür, dass es auch für Stammgäste immer wieder Neues zu entdecken gibt.
Gastfreundschaft, die bleibt
Was das Schlossquadrat zum „Wiener Originale – Kulturbetrieb“ macht, ist aber nicht nur die Küche. Es ist die Mischung aus Herzlichkeit, Geschichte, Grätzl, und einem Team, das seine Arbeit sichtbar gerne macht. Wünsche, Unverträglichkeiten und persönliche Vorlieben werden ernst genommen. Am Ende sollen alle mit einem Lächeln hinausgehen.
Mehr als ein Genussort
Das Schlossquadrat ist aber noch viel mehr als ein kulinarischer Treffpunkt. Hier ist ein vielseitiger Ort entstanden, an dem auch moderne Appartements, Mietwohnungen, Ordinationen und künftig ein Notar Platz finden. So verbindet das Schlossquadrat Genuss, Alltag und Wiener Lebensgefühl auf besondere Weise - mitten im 5. Bezirk.
Mehr Informationen unter www.schlossquadr.at