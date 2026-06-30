Baustellen-Einbruch: Diebe räumen Container leer

Ein Einbruch auf einer Baustelle in Tirol beschäftigt derzeit die Polizei: Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Container und erbeuteten mehrere hochwertige Baumaschinen sowie Werkzeuge. Der Schaden geht in die Tausende Euro.
Zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh schlugen die bislang unbekannten Täter auf einer Baustelle in Hopfgarten im Brixental zu. Sie brachen einen Baustellencontainer auf und räumten daraus mehrere Baumaschinen und Werkzeuge aus.
Erst zu Arbeitsbeginn am Montag wurde der Einbruch entdeckt. „Nach ersten Ermittlungen entstand ein Schaden in mittlerer vierstelliger Höhe“, heißt es seitens der Polizei. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.
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