Keine Bewerbung: Chefin verlässt Tirol Werbung

TW-Geschäftsführerin Karin Seiler hat am Dienstag Landeshauptmann Anton Mattle und Verantwortlichen der Lebensraum Tirol Gruppe, zu der die Tirol Werbung gehört, darüber informiert, dass sie für eine weitere Periode als Geschäftsführerin nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Die Entscheidung kommt durchaus überraschend. Die Urlaubsdestination Tirol ist so gefragt wie nie. Trotz zahlreicher Krisen genießt das Produkt „Urlaub in Tirol“ einen hohen Stellenwert. Das ist zu einem wesentlichen Teil einer geschickten Vermarktung zu verdanken.