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Keine Bewerbung: Chefin verlässt Tirol Werbung

Tirol
30.06.2026 13:00
Als erste Frau an der Spitze der Tirol-Werbung hatte Karin Seiler stets mit zahlreichen Männern ...
Als erste Frau an der Spitze der Tirol-Werbung hatte Karin Seiler stets mit zahlreichen Männern in führenden Positionen zu tun. Im Bild mit Seilbahnsprecher Reinhard Klier, Tourismus-LR Mario Gerber und WK-Tourismussprecher Alois Rainer (v.li.).(Bild: Tirol Werbung / Franz Oss)
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

Viel wurde darüber spekuliert, jetzt ist es entschieden. Die erste Frau an der Spitze der Tirol Werbung wird die Tourismusorganisation nach ihrer ersten Amtszeit verlassen. Karin Seiler wird sich nicht mehr bewerben. Was sie dazu sagt. 

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TW-Geschäftsführerin Karin Seiler hat am Dienstag Landeshauptmann Anton Mattle und Verantwortlichen der Lebensraum Tirol Gruppe, zu der die Tirol Werbung gehört, darüber informiert, dass sie für eine weitere Periode als Geschäftsführerin nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Die Entscheidung kommt durchaus überraschend. Die Urlaubsdestination Tirol ist so gefragt wie nie. Trotz zahlreicher Krisen genießt das Produkt „Urlaub in Tirol“ einen hohen Stellenwert. Das ist zu einem wesentlichen Teil einer geschickten Vermarktung zu verdanken. 

Zitat Icon

Habe mich nach reiflicher Überlegung entschlossen, ein neues berufliches Kapitel aufzuschlagen.

Karin Seiler, GF Tirol Werbung

Bild: Christof Birbaumer

Allein in den vergangenen vier Jahren sei ein Plus von rund 14 Prozent, das 6 Millionen Nächtigungen entspricht, verzeichnet worden, recht LH Anton Mattle vor. „Die Tirol Werbung trägt einen wesentlichen Teil zur Strahlkraft der Marke Tirol und der Begehrlichkeit des Tourismuslandes bei“, bedankt sich LH Mattle bei Seiler für ihren Einsatz.

Wechsel in die Privatwirtschaft
„Ich habe mich nach reiflicher Überlegung entschlossen, ein neues berufliches Kapitel aufzuschlagen und mich nicht mehr für die Geschäftsführung der Tirol Werbung zu bewerben“, spricht Seiler über ihre Beweggründe. Nach 16 Jahren Privatwirtschaft und weiteren 16 Jahren in öffentlichen Körperschaften und Institutionen wolle sie nun wieder in die Privatwirtschaft wechseln, um u.a. mit ihrer fundierten langjährigen Ausbildung als NLP-Trainerin und Business Coach unternehmerische Gestaltungsspielräume zu nützen.

Eines der letzten großen Projekte der Tirol Werbung war die Eröffnung der Markenwelt „Moments ...
Eines der letzten großen Projekte der Tirol Werbung war die Eröffnung der Markenwelt „Moments Tirol“ in der Museumstraße in Innsbruck.(Bild: Christof Birbaumer)

Seiler ist 2022 als erste Frau an die Spitze der Tirol Werbung gerückt und blickt auf eine Vielzahl erfolgreicher Initiativen zurück: Neben den Auftritten bei den Olympischen Spielen in Paris und Cortina und bei den Skiweltmeisterschaften in Saalbach, habe man mit der Gründung eines Future Labs und der organisatorischen Weiterentwicklung der Tirol Werbung konsequent an den Herausforderungen und Problemstellungen der kommenden Jahre gearbeitet, insbesondere an der Stärkung des Ganzjahrestourismus.

„Darüber hinaus haben wir gemeinsam mit meinen GF-Kollegen innerhalb der Lebensraum Tirol Gruppe neue Initiativen wie den AlpenKlimaGipfel und die Rückkehr des Guide Michelin Restaurantführers, aber auch mit der Weichenstellung für ein neues Tirol Haus am Südring entscheidende Impulse für die Zukunft gesetzt“, zieht Seiler Resümee. 

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Die Ausschreibung für den Geschäftsführerposten der Tirol Werbung läuft bereits. Bis 12. Juli können noch Bewerbungen abgegeben werden. Der Vertrag von Karin Seiler läuft bis April 2027. 

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