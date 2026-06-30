"It's extremely bitter"
World Cup exit: Neuer calls it quits for good
Goalkeeper Manuel Neuer has confirmed the end of his career with the German national team following the team’s World Cup exit.
In an interview on ARD’s “Sportschau,” he responded briefly with “Yes” when asked whether the round of 32 match against Paraguay had been his last international game.
The 40-year-old had already announced his retirement from the national team after the 2024 European Championship. However, national team coach Julian Nagelsmann brought him back as the starting goalkeeper ahead of the World Cup.
“It’s extremely bitter to end it this way”
The decision had sparked debate in the run-up to the tournament, primarily due to the last-minute demotion of Oliver Baumann. On MagentaTV, when asked whether he had the “power” for another fresh start with the DFB team after his return, Neuer said, “No, it’s extremely bitter to end it this way.”
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