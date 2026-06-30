Fatal Accident
Killed After Murder and Attempted Femicide
A fatal traffic accident occurred in the early hours of Tuesday morning on the Carinthian S37 expressway between St. Veit and Klagenfurt. But there is much more to the story. Prior to that, the man had killed his ex-girlfriend’s partner. He also intended to kill her. Children were also in the apartment at the time of the horrific crime.
Unbelievable scenes unfolded in the early hours of Tuesday morning in Friesach, Carinthia. A 27-year-old man used a key to gain access to his ex-girlfriend’s apartment.
The 30-year-old woman noticed him and went to investigate. Immediately, her ex-boyfriend struck her with an axe. “The woman managed to escape,” said police spokesman Werner Pucher. Suffering from serious injuries, she rushed to a neighbor’s house and alerted the police. Meanwhile, her ex-boyfriend attacked her new partner (29) and inflicted fatal injuries on him.
After the murder, he took the 30-year-old’s car keys and drove onto the Klagenfurt Expressway (S37) toward Klagenfurt. “Near St. Donat, he collided head-on with an oncoming truck and died at the scene of the accident. We assume that he intentionally took his own life,” the police spokesperson continued.
Two children were also in the apartment at the time of the horrific incident. The investigation is now underway.
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